Григория Лепса могут признать недееспособным: что происходит с певцом на фоне развода

Супруге Лепса может остаться все имущество певца

Адвокат Андрей Алешкин заявляет, что родные российского певца Григория Лепса, который на этой неделе сбежал из психиатрической клиники, обеспокоены его состоянием здоровья и хотят, чтобы он находился под наблюдением специалистов.

Об этом сообщает издание Teleprogramma.

По словам юриста, близкие Лепса могут обратиться в суд, чтобы признать певца недееспособным и потребовать назначить ему опекуна. Кроме того, эту роль может занять супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова, которая недавно подала на развод. Алешин обращает внимание, что в таком случае паре не придется делить имущество – оно перейдет к ней в доверительное управление. Адвокат предполагает, что такой вариант возможен из-за психических нарушений у Григория Лепса, который является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, – ведь певец в неадекватном состоянии может переписать все имущество на постороннего человека.

Напомним, адвокат супруги Григория Лепса заявила, что причиной развода звездной пары стал кризис в отношениях. В то же время Лепс и Шаплыкова заявляют, что хотят сохранить дружеские отношения и планируют вместе воспитывать троих общих детей.