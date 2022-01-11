Не з’являється на публіці і рідко знімається у кіно: як зараз живе зірка "Найчарівнішої і найпривабливішої" Лариса Удовиченко

Відома актриса поїхала до Ніцци та на батьківщину приїжджає рідко.

Відома російська та радянська актриса, зірка фільмів "Місце зустрічі змінити не можна" та "Найчарівніша і найпривабливіша" Лариса Удовиченко у свої 66 років за майже 50 років акторської кар’єри встигла виконати понад 130 ролей, а зараз майже не з’являється на публіці і досить рідко. у кіно. Що спричинило таку не активність артистки — читайте далі.

Дебютувавши в кіно 1970 року, Лариса Удовиченко вже заспівала завоювати звання заслуженої та народної артистки, а також кохання багатьох глядачів. Попри велику кількість ролей, Ларису Іванівну асоціюють лише з декількома образами: Маньки-Облігації з фільму "Місце зустрічі змінити не можна", Люсі Виноградової з "Найчарівнішої і найпривабливішої", місіс Бенкс з "Мері Поппінс, до побачення!" та Даші Васильєвої з екранізації романів Дарії Донцової "Даша Васильєва. Любителька приватного розшуку".

Лариса Удовиченко у серіалі "Місце зустрічі змінити не можна"

Лариса Удовиченко у фільмі "Найчарівніша і найпривабливіша"

Попри те, що артистка майже не з’являється на публіці, вона цілком здорова і зовсім не скаржиться на своє життя. Тож шанувальникам не варто переживати. Наразі актриса переїхала до своєї квартири в Ніцці, а на батьківщину приїжджає лише по роботі. Щобільше, знаменитість має нерухомість у Болгарії.

Варто зазначити, що Лариса Іванівна, як і раніше, сповнена енергії, і у свої 66 років розкішно виглядає. Артистка намагається стежити за собою та регулярно відвідує косметолога та стежить за харчуванням.

Попри це, з роботою в артистки все не так добре, як раніше. Вона продовжує залишатися потрібною актрисою, проте проєктів поки що зовсім мало, і справа тут зовсім не у віці та зовнішньому вигляді.

У артистки є єдина вже доросла донька Марія. Заміжня Лариса Іванівна була тричі, і після останнього шлюбу для себе вирішила, що залишок свого життя проведе на самоті, і заміж знову вона не хоче. Шлюби Удовиченко завжди давали тріщини, тому вона більше не хоче розчаровуватися: перше заміжжя, з актором Олександром Панкратовим-Білим, було фіктивним, другий шлюб, з режисером Андрієм Ешпаєм, – швидкоплинним, а третій, з піаністом Геннадієм Болгаріним, приніс чимало страждань.

Лариса Удовіченко, Геннадій Болгарин та донька Марія

Раніше "Телеграф" писав, що до реанімації у важкому стані потрапила зірка фільму "Снігова королева" Олена Проклова. Артистку госпіталізували із сильним запамороченням та підвищеним тиском після перенесеного інсульту.