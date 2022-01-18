Популярный украинский стример оскандалился из-за связи с пьяной несовершеннолетней: что известно

По словам Виталия Цаля, с 14-летней Олей его познакомила их общая подруга

Известный на просторах рунета украинский стример Виталий Цаль (более известный как "Папич" или "Arthas") попал в секс-скандал. 31-летний мужчина, по мнению общественности, может иметь интимную связь с несовершеннолетними.

Такой вывод был сделан из анонимного видео, якобы снятого в квартире стримера 14-летней девушкой и залитого на YouTube-канал "Наследие Папича", сообщает "Телеграф".

Главной героиней ролика является юная девушка, которая, стоя в ванной комнате, рассказывает, что они (видимо, с подругой) "пришли к челу". После этого она несколько раз переспрашивает мужчину, как его зовут. Судя по манере речи и повышенной веселости девушки, пользователи сети предположили, что она может быть выпившей.

Вскоре после такого слива во время очередного стрима прохождения игры Dark Souls II блогеру пришлось объясняться за инцидент. По его словам, в тот день он видел девушку в первый и последний раз. О ее возрасте или любви к алкоголю он якобы не знал, а познакомился с ней благодаря их общей знакомой.

Интернет-юзеры умудрились отыскать аккаунты девушки в соцсетях. Предположительно, гостей Папича оказалась 14-летняя Ольга Д.

Некоторые люди, лично знакомые с ней, говорят, что она довольно неразборчива в половых связях несмотря на юный возраст.

Стример же настаивает, что никаких интимных отношений с Ольгой или ее подругой (той, согласно инсайдерской информации, всего 16) у него не было. По словам Папича, они всего лишь играли в карты. При этом реакция на вопросы у стримера довольно агрессивна — он не стеснялся использовать нецензурную лексику (видео 18+). Вероятно, это связано с тем, что его уже не впервые подозревают в связях с подростками.

Реакция у пользователей соцсетей на происходящее весьма разнится.

Напомним, что Виталию Цалю исполнился 31 год. Он является популярным блогером среди украинских и российских любителей компьютерных игр, часто стримит прохождения различных франшиз на своем аккаунте в YouTube.

Украинские звезды интернета в последнее время часто начали попадать в различные скандальные ситуации. Так, "Телеграф" писал, как себя чувствуют спустя несколько месяцев участники "Голодной тусы" блогеров Александр Залиско и Саша Бо, а также кто из них жалуется на мошенников.