Как выбрать спа-отель для семейного отдыха в Украине: 5 вещей, на которые нужно обратить внимание

Обращайте внимание на качество кухни и отзывы предыдущих отдыхающих.

Отпуск в спа-отеле – отличная возможность не только хорошо отдохнуть, но и оздоровиться. Особенно приятным такой отдых станет в холодную зимнюю пору. Ведь что может быть приятнее горячей сауны или теплого бассейна после того, как уже здорово намерзся зимой?

Конечно к выбору спа-отеля нужно подходить со всей ответственностью, ведь некачественный сервис может не только испортить все впечатления от отдыха, но и навредить вашему самочувствию. Разбираемся, на что следует обратить внимание при выборе спа-отеля.

5 вещей, на которые следует обратить внимание при выборе спа-отеля

1. Первое, на что нужно обратить внимание – это температура воды в спа-бассейнах.

Температура воды в спа должна быть максимально приближена к температуре тела

Владелец известного спа-отеля Romantik SPA Hotel, расположенного в Яремче, Иван Гаврон советует даже требовать письменное подтверждение температуры воды перед тем, как вы заедете в отель, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

"Отели спа должны быть прежде всего с комфортной теплой водой. Они обязательно должны носить оздоровительный характер. Одна из таких составляющих – это оздоровительная минеральная вода. У нас вода, например солево-карбонатная, она оказывает успокаивающе-профилактическое воздействие на организм. Улучшает обмен веществ у человека, способствует регенерации кожи благодаря содержанию йода, брома и солей в составе", – рассказывает о преимуществах своего заведения отель.

Температура воды в спа должна быть максимально приближена к температуре тела, отмечает Гаврон.

В подогреваемых открытых спа-бассейнах можно отдыхать даже зимой.

"Я много путешествовал, и изучая идеологию спа-курортов в Европе, пришел к выводу, что температуру бассейнов нужно удерживать максимально близкой к температуре тела. Средняя температура рекомендуется 32-33 градуса. Мы используем все средства для того, чтобы вода была максимально чистой и прозрачной. Для этого мы используем немецкий хлор, который имеет специальную формулу и практически не улетучивается, а следовательно не создает неприятного запаха", — говорит он.

2. Температура в саунах.

Вторым важным аспектом, на который следует обратить внимание при выборе спа-отеля – это температура в саунах. Она должна быть комфортной для тела, начинаться с 40 градусов в парных и может доходить до 90-100 градусов в финских саунах.

Основатель Romantik SPA Hotel отмечает, что в саунах нужно тщательно следить за температурой и уровнем пара.

"Наши сауны и парные также обязательно имеют дозаторы аромы. В саунах температура начинается от 40 градусов – это достаточно комфортная температура. В аромасауне мы применяем эвкалиптовое эфирное масло, которое способствует восстановлению и улучшению работы дыхательных путей. Также оно имеет хороший тонизирующий эффект на организм", — отмечает Гаврон.

Также отельер рассказал об уникальной пивной сауне, которая есть в его заведении, где гости могут намазаться живыми пивными дрожжами, которые оказывают дополнительный лечебный эффект на организм. Пивные дрожжи хорошо влияют не только на кожу, но и на волосы. Их в гостиницу поставляют из собственной пивоварни. "В пивных дрожжах есть полная группа витамина В, именно поэтому они носят такой мощный оздоровительный характер", — рассказывает владелец заведения.

3. Цена. Здесь все просто. Цена на спа-услуги высокого уровня должна соответствовать. Качественные оздоровительные услуги не могут стоить дешево, поэтому если вам предлагают путевки по каким-то безумным скидкам – это повод задуматься.

"У нас номер стоит дорого – 7 тысяч гривен. Есть номера и по 18 тысяч гривен. Но люди их с удовольствием бронируют, потому что хороший сервис не может быть дешевым. Люди, которые останавливаются у нас, уверены, что они отдают свои деньги за качественный отдых", – говорит Гаврон.

4. Вкусная кухня. Разнообразное меню.

Качественное питание – это залог нашего здоровья, поэтому особое внимание следует уделить и изучению меню, которое предлагает вам отель. Оно должно быть разнообразным и сбалансированным. В нем обязательно должно быть большое количество свежих овощей и фруктов. Желательно, чтобы они подавались не только в салатах. Лучше отдельно, чтобы отдыхающий мог выбрать себе только то, что ему нравится и подходит, отбрасывая те продукты, на которые, например, может быть аллергия.

5. Отзывы предыдущих отдыхающих.

По отзывам можно многое понять об отеле

Прислушивайтесь к отзывам в интернете и "сарафанному" радио, советует опытный отель. Прочтите по крайней мере 10-20 отзывов. Если из 20-ти отзывов, один будет плохим-не страшно, возможно, отель просто чем-то не угодил личным вкусам гостя. Однако если отрицательных отзывов больше – это уже повод задуматься.

Как писал "Телеграф", ранее украинцам назвали наиболее "ходовые" варианты для туризма зимой. Среди внутренних направлений украинцы чаще всего выбирают отдых в горах. Комфортабельные условия обеспечивают в Буковеле, Яремче, Драгобрате и других известных курортах.