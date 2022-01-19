Як обрати спа-готель для сімейного відпочинку в Україні: 5 речей, на які треба звернути увагу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 147
Звертайте увагу на якість кухні та відгуки попередніх відпочивальників.
Відпустка у спа-готелі – чудова можливість не лише гарно відпочити, але й оздоровитися. Особливо приємним такий відпочинок стане у холодну зимову пору. Адже що може бути приємнішим за гарячу сауну чи теплий басейн після того, як вже добряче намерзся взимку?
Звичайно до вибору спа-готелю требі підходити з усією відповідальністю, адже неякісний сервіс може не лише зіпсувати усі враження від відпочинку, але й нашкодити вашому самопочуттю. Розбираємось, на що треба звернути уваги при виборі спа-готелю.
5 речей, на які треба звернути увагу при виборі спа-готелю
1. Перше, на що треба звернути увагу – це температура води у спа-басейнах.
Власник відомого українського спа-готелю Romantik SPA Hotel, що розташований у Яремче, Іван Гаврон радить навіть вимагати письмове підтвердження температури води перед тим, як ви заїдете до готелю, аби потім не було неприємних сюрпризів.
"Готелі спа мають бути перш за все з комфортною теплою водою. Вони обов’язково мають носити оздоровчий характер. Одна з таких складових – це оздоровча мінеральна вода. У нас вода, наприклад солево-карбонатна, вона має заспокійливо-профілактичний вплив на організм. Покращує обмін речовин у людини, сприяє регенерації шкіри завдяки вмісту йоду, брому та солей у складі", — розповідає про переваги свого закладу готельєр.
Температура води у спа має бути максимально наближена до температури нашого тіла, зазначає Гаврон.
"Я багато подорожував, вивчаючи ідеологію спа-курортів у Європі, дійшов висновку, що температуру басейнів треба утримувати максимально близько до температури тіла. Середня температура рекомендується 32-33 градуси. Ми використовуємо усі засоби для того, аби вода була максимально чистою і прозорою. Для цього ми використовуємо німецький хлор, який має спеціальну формулу і практично не випаровується, а отже не створює неприємного запаху", — говорить він.
2. Температура у саунах.
Другим важливим аспектом, на який треба звернути увагу при виборі спа-готелю – це температура у саунах. Вона має бути комфортною для тіла, починатися від 40 градусів у парних та може доходити до 90-100 градусів у фінських саунах.
Засновник Romantik SPA Hotel зазначає, що у саунах потрібно ретельно стежити за температурою та рівнем пару.
"Наші сауни і парні також обов’язково мають дозатори ароми. У саунах температура починається від 40 градусів – це доволі комфортна температура. В аромасауні ми застосовуємо евкаліптове ефірне масло, яке сприяє відновленню і покращенню роботи дихальних шляхів. Також воно має гарний тонізуючий ефект на організм", — зазначає Гаврон.
Також готельєр розказав про унікальну пивну сауну, яка є у його закладі, де гості можуть намаститися живими пивними дріжжами, які чинять додатковий зцілювальний ефект на організм. Пивні дріжджі гарно впливають не лише на шкіру, але й на волосся. Їх до готелю постачають з власної пивоварні. "У пивних дріжжах є повна група вітаміну В, саме тому вони мають такий потужний оздоровчий характер", — розповідає власник закладу.
3. Ціна. Тут усе просто. Ціна на спа-послуги високого рівня має бути відповідною. Якісні оздоровчі послуги не можуть коштувати дешево, тому якщо вам пропонують путівки за якимись шаленими знижками – це привід замислитись.
"У нас номер коштує дорого – 7 тисяч гривень. Є номери і по 18 тисяч гривень. Але люди їх із задоволенням бронюють, тому що гарний сервіс не може бути дешевим. Люди, які зупиняються у нас впевнені, що вони віддають свої гроші за якісний відпочинок", — каже Гаврон.
4. Смачна кухня. Різноманітне меню.
Якісне харчування – це запорука нашого здоров’я, тож особливу увагу треба приділити і вивченню меню, яке пропонує вам готель. Воно повинне бути різноманітним та збалансованим. У ньому обов’язково має бути велика кількість свіжих овочів та фруктів. Бажано, щоб вони подавалися не лише у салатах. А й окремо, аби відпочивальник міг вибрати собі лише те, що йому смакує та підходить, відкидаючи ті продукти, на які, наприклад, може бути алергія.
5. Відгуки попередніх відпочивальників.
Прислуховуйтеся до відгуків в інтернеті та "сарафанного" радіо, радить досвідчений готельєр. Перечитайте принаймні 10-20 відгуків. Якщо з 20-ти відгуків, один буде поганий-не страшно, можливо, готель просто чимось не догодив особистим смакам гостя. Проте якщо негативних відгуків більше – це вже привід задуматися.
Як писав "Телеграф", раніше українцям назвали найбільш "ходові" варіанти для туризму взимку. Серед внутрішніх напрямків українці найчастіше обирають відпочинок у горах. Комфортабельні умови забезпечують у Буковелі, Яремчому, Драгобраті та інших відомих курортах.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-