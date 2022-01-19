Як обрати спа-готель для сімейного відпочинку в Україні: 5 речей, на які треба звернути увагу

Звертайте увагу на якість кухні та відгуки попередніх відпочивальників.

Відпустка у спа-готелі – чудова можливість не лише гарно відпочити, але й оздоровитися. Особливо приємним такий відпочинок стане у холодну зимову пору. Адже що може бути приємнішим за гарячу сауну чи теплий басейн після того, як вже добряче намерзся взимку?

Звичайно до вибору спа-готелю требі підходити з усією відповідальністю, адже неякісний сервіс може не лише зіпсувати усі враження від відпочинку, але й нашкодити вашому самопочуттю. Розбираємось, на що треба звернути уваги при виборі спа-готелю.

5 речей, на які треба звернути увагу при виборі спа-готелю

1. Перше, на що треба звернути увагу – це температура води у спа-басейнах.

Температура води у спа має бути максимально наближена до температури нашого тіла

Власник відомого українського спа-готелю Romantik SPA Hotel, що розташований у Яремче, Іван Гаврон радить навіть вимагати письмове підтвердження температури води перед тим, як ви заїдете до готелю, аби потім не було неприємних сюрпризів.

"Готелі спа мають бути перш за все з комфортною теплою водою. Вони обов’язково мають носити оздоровчий характер. Одна з таких складових – це оздоровча мінеральна вода. У нас вода, наприклад солево-карбонатна, вона має заспокійливо-профілактичний вплив на організм. Покращує обмін речовин у людини, сприяє регенерації шкіри завдяки вмісту йоду, брому та солей у складі", — розповідає про переваги свого закладу готельєр.

Температура води у спа має бути максимально наближена до температури нашого тіла, зазначає Гаврон.

У підігріваємих відкритих спа-басейнах можна відпочивати навіть взимку

"Я багато подорожував, вивчаючи ідеологію спа-курортів у Європі, дійшов висновку, що температуру басейнів треба утримувати максимально близько до температури тіла. Середня температура рекомендується 32-33 градуси. Ми використовуємо усі засоби для того, аби вода була максимально чистою і прозорою. Для цього ми використовуємо німецький хлор, який має спеціальну формулу і практично не випаровується, а отже не створює неприємного запаху", — говорить він.

2. Температура у саунах.

Другим важливим аспектом, на який треба звернути увагу при виборі спа-готелю – це температура у саунах. Вона має бути комфортною для тіла, починатися від 40 градусів у парних та може доходити до 90-100 градусів у фінських саунах.

Засновник Romantik SPA Hotel зазначає, що у саунах потрібно ретельно стежити за температурою та рівнем пару.

"Наші сауни і парні також обов’язково мають дозатори ароми. У саунах температура починається від 40 градусів – це доволі комфортна температура. В аромасауні ми застосовуємо евкаліптове ефірне масло, яке сприяє відновленню і покращенню роботи дихальних шляхів. Також воно має гарний тонізуючий ефект на організм", — зазначає Гаврон.

Також готельєр розказав про унікальну пивну сауну, яка є у його закладі, де гості можуть намаститися живими пивними дріжжами, які чинять додатковий зцілювальний ефект на організм. Пивні дріжджі гарно впливають не лише на шкіру, але й на волосся. Їх до готелю постачають з власної пивоварні. "У пивних дріжжах є повна група вітаміну В, саме тому вони мають такий потужний оздоровчий характер", — розповідає власник закладу.

3. Ціна. Тут усе просто. Ціна на спа-послуги високого рівня має бути відповідною. Якісні оздоровчі послуги не можуть коштувати дешево, тому якщо вам пропонують путівки за якимись шаленими знижками – це привід замислитись.

"У нас номер коштує дорого – 7 тисяч гривень. Є номери і по 18 тисяч гривень. Але люди їх із задоволенням бронюють, тому що гарний сервіс не може бути дешевим. Люди, які зупиняються у нас впевнені, що вони віддають свої гроші за якісний відпочинок", — каже Гаврон.

4. Смачна кухня. Різноманітне меню.

Якісне харчування – це запорука нашого здоров’я, тож особливу увагу треба приділити і вивченню меню, яке пропонує вам готель. Воно повинне бути різноманітним та збалансованим. У ньому обов’язково має бути велика кількість свіжих овочів та фруктів. Бажано, щоб вони подавалися не лише у салатах. А й окремо, аби відпочивальник міг вибрати собі лише те, що йому смакує та підходить, відкидаючи ті продукти, на які, наприклад, може бути алергія.

5. Відгуки попередніх відпочивальників.

По відгуках можна багато що зрозуміти про готель

Прислуховуйтеся до відгуків в інтернеті та "сарафанного" радіо, радить досвідчений готельєр. Перечитайте принаймні 10-20 відгуків. Якщо з 20-ти відгуків, один буде поганий-не страшно, можливо, готель просто чимось не догодив особистим смакам гостя. Проте якщо негативних відгуків більше – це вже привід задуматися.

Як писав "Телеграф", раніше українцям назвали найбільш "ходові" варіанти для туризму взимку. Серед внутрішніх напрямків українці найчастіше обирають відпочинок у горах. Комфортабельні умови забезпечують у Буковелі, Яремчому, Драгобраті та інших відомих курортах.