В популярный проект "Квартала" привели россиянку: кто она и чем известна

Девятый сезон "Лига Смеха" пополнился российской телеведущей.

Совсем скоро украинские телезрители смогут насладиться новым, девятым, сезоном юмористического проекта производства студии "Квартал 95" — шоу "Лига Смеха", которое транслирует канал "1+1". Увы, но точная дата пока неизвестна.

Каждый год создатели проекта вносят различные изменения в правила шоу, а также периодически меняют тренерский состав. Девятый сезон также не стал исключением: в тренерском кресле появится новый наставник – российская телеведущая Татьяна Лазарева, передает detector.media.

Сама Лазарева не сразу решилась на участие в юмористическом шоу, ведь хотела немного отойти от юмора. Также ведущая призналась, что немного побаивалась брать на себя такую ответственность, однако все же решилась на участие в шоу.

"Была какая-то робость быть тренером "Лиги Смеха". Но потом подумала, что это вздор, и согласилась. Я смотрела проект, мне нравится этот формат", – сказала Лазарева.

Вместе с Лазаревой "судить" юмористов будут Станислав Боклан, Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Александр Пикалов и вновь вернувшийся Игорь Ласточкин. Ведущим снова станет Евгений Кошевой, а Потапа в новом сезоне уже не будет. Его заменит капитан команды "Загорецкая Людмила Степановна" и чемпион "Лиги Смеха" Виктор Розовый.

Стоит отметить, что Татьяна Лазарева ранее уже намекала своим подписчикам в Инстаграме, что она будет участвовать в "одном проекте" в Киеве. Артистка опубликовала несколько фото из столицы Украины и в подписи к ним рассказала о своей любви к городу и к самой Украине, а также и о причине своего приезда.

"Моя любовь к Украине не подвергалась никогда никаким сомнениям. Я как прежде — люблю, и сопереживаю, и скучаю. И безумно счастлива, что мои старинные друзья пригласили меня в Киев поработать вместе над одним проектом" — написала Лазарева у себя на странице.

Татьяна Лазарева: биография

Татьяна Юрьевна Лазарева – популярная участница КВН, актриса и телеведущая и до 2011 года "Лицо телеканала СТС". После увольнения с СТС Лазарева работала на радио, а позже начала играть в мюзиклах. В 2013 году вместе с Михаилом Шацом запустили проект "Телевидение на коленке" на ютубе. Сейчас Татьяна Лазарева живет в Испании и на российском телевидении практически не появляется.

Также, Татьяна Лазарева известна своей активной политической позицией. Она не раз выступала против агрессивных действий Кремля против Украины и призвала освободить политзаключенных в России. Лазарева поддерживает сексуальные меньшинства, и открыто выступала против закона, запрещающего пропаганду однополых связей. Также выступала на митинге в поддержку Алексея Навального.

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