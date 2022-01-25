У популярний проект "Кварталу" привели росіянку: хто вона і чим відома

Дев’ятий сезон "Ліга Сміху" поповнився російською телеведучою.

Незабаром українські телеглядачі зможуть насолодитися новим, дев’ятим, сезоном гумористичного проєкту виробництва студії "Квартал 95" — шоу "Ліга Сміху", яке транслює канал "1+1". На жаль, точна дата поки що невідома.

Щороку творці проєкту вносять різні зміни до правил шоу, а також періодично змінюють тренерський склад. Дев’ятий сезон також не став винятком: у тренерському кріслі з’явиться новий наставник – російська телеведуча Тетяна Лазарєва, повідомляє detector.media.

Сама Лазарєва не одразу наважилася на участь у гумористичному шоу, адже хотіла трохи відійти від гумору. Також ведуча зізналася, що трохи побоювалася брати на себе таку відповідальність, проте все ж таки зважилася на участь у шоу.

"Була якась боязкість бути тренером "Ліги Сміху". Але потім подумала, що це нісенітниця, і погодилася. Я дивилася проєкт, мені подобається цей формат ", — сказала Лазарєва.

Разом з Лазаревою "судитимуть" гумористів Станіслав Боклан, Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Олександр Пікалов і Ігор Ласточкін, який знову повернувся. Ведучим знову стане Євген Кошовий, а Потапа у новому сезоні вже не буде. Його замінить капітан команди "Загорецька Людмила Степанівна" та чемпіон "Ліги Сміху" Віктор Рожевий.

Варто зазначити, що Тетяна Лазарєва раніше вже натякала своїм передплатникам в Інстаграмі, що вона братиме участь у "одному проєкті" у Києві. Артистка опублікувала кілька фото зі столиці України та у підписі до них розповіла про свою любов до міста та до самої України, а також і про причину свого приїзду.

"Моя любов до України не піддавалася ніколи жодним сумнівам. Я як раніше — люблю, і співчуваю, і сумую. І шалено щаслива, що мої старовинні друзі запросили мене до Києва попрацювати разом над одним проєктом" — написала Лазарєва у себе на сторінці.

Тетяна Лазарєва: біографія

Тетяна Юріївна Лазарєва – популярна учасниця КВК, актриса та телеведуча та до 2011 року "Обличчя телеканалу СТС". Після звільнення із СТС Лазарєва працювала на радіо, а пізніше почала грати у мюзиклах. У 2013 році разом із Михайлом Шацом запустили проєкт "Телебачення на колінці" на ютубі. Зараз Тетяна Лазарєва живе в Іспанії та на російському телебаченні практично не з’являється.

Також Тетяна Лазарєва відома своєю активною політичною позицією. Вона неодноразово виступала проти агресивних дій Кремля проти України та закликала звільнити політв’язнів у Росії. Лазарєва підтримує сексуальні меншини і відкрито виступала проти закону, що забороняє пропаганду одностатевих зв’язків. Також виступала на мітингу на підтримку Олексія Навального.

Раніше "Телеграф" писав, що після відходу Зеленського зі студії рейтинги "Вечірнього кварталу" помітно просіли, а негатив у бік нових випусків став набагато яснішим.