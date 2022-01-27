Бывший муж Марии Бурмаки трагически погиб: что произошло с известным адвокатом

Дмитрий Небесийчук погиб в пожаре в собственном доме.

Бывший муж украинской певицы Марии Бурмаки известный адвокат Дмитрий Небесийчук погиб в возрасте 58 лет. С артисткой у них осталась общая дочь Ярина.

Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Фейсбук.

Эту информацию подтвердила и певица, опубликовав трогательное обращение к экс-супругу.

"Не стало отца Ярины, моего бывшего мужа, Дмитрия Небесийчука. Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень многое сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Дима, на небесах. Пусть душа твоя покоится", — написала Мария Бурмака.

О причине смерти Небесийчука рассказал его друг нардеп Николай Княжицкий. По его словам, Дмитрий трагически погиб в пожарев родном селе Ильцы на Верховинщине.

"Трагически погиб во время пожара в родных Ильцах Верховинщины. Дмитрий любил жизнь, музыку, родную Гуцульщину. Он был отличным юристом, основал одну из первых в Киеве частных юридических фирм", — рассказал нардеп.

В комментариях на странице самого Небесийчука люди отметили, что пожар произошел в его собственном доме.

Мария Бурмака и Дмитрий Небесийчук

Мария Бурмака вышла замуж за Дмитрия Небесийчука в 1993-м году. Они расстались в начале 2000-х из-за недопонимания в семье. По словам Бурмаки, она испытывала насилие, будучи в браке. У экс-супругов есть дочь Ярина.

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