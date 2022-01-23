Умер основатель фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник: названа причина смерти

Музыковед долгое время лечился от коронавируса, однако последствия болезни унесли его жизнь.

От осложнений коронавирусной инфекции скончался известный украинский музыковед и основатель музыкального фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник. Мужчине было всего 68 лет.

О его смерти стало известно со слов дочери Соломии Мельник, написавшей об этом в Facebook. Музыковед ушел из жизни в субботу, 22 января в городе Ужгород.

"Ушел папа… В день Соборности Украины!!! Ковид пришел за ним, взял его за руку и повел за собой в засветы… Я думаю, что мы ниоткуда не приходим и никуда не исчезаем… Я думаю что мы как цветы прорастаем с земли, увядаем, а потом на том же месте снова вырастают новые цветы…", — написала дочь музыковеда.

Добавим, что Тарас Мельник основал известный в Украине фестиваль "Червона рута" в 1989 году вместе с заслуженным артистом Украины Кириллом Стеценко и другими товарищами — Анатолием Калениченко, Олегом Репецким и Иваном Малковичем. В первый раз фестиваль провели в Черновцах.

Тарас Мельник при жизни был кавалером ордена "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, высокий профессионализм и по случаю 20-летия проведения первого Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона рута"

Коллеги и друзья музыковеда на страницах в Facebook выразили свои соболезнования семье умершего и поделились воспоминаниями об основателе "Червоной руты". О Тарасе Мельнике написали журналистка Наталья Антонова, режиссер Василий Вовкун и профессор Львовской музыкальной школы-интерната им.С.Крушельницкой Лидия Корний.

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