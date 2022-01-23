Помер засновник фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник: названа причина смерті

Музикознавець тривалий час лікувався від коронавірусу, однак наслідки хвороби забрали його життя.

Від ускладнень коронавірусної інфекції помер відомий український музикознавець та засновник музичного фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник. Чоловіку було всього 68 років.

Про його смерть стало відомо зі слів доньки Соломії Мельник, яка написала про це у Facebook. Музикознавець пішов з життя у суботу, 22 січня у місті Ужгород.

"Пішов тато… В день Соборності України!!! Ковід прийшов по нього, взяв його за руку і повів за собою у засвіти… Я думаю, що ми нізвідки не приходимо і нікуди не щезаємо… Я думаю що ми як квіти проростаємо з землі, в‘янемо, а потім на тому ж місці знов виростають нові квіти…", — написала донька музикознавця.

Додамо, що Тарас Мельник заснував відомий в Україні фестиваль "Червона рута" у 1989 році разом із заслуженим артистом України Кирилом Стеценком та іншими товаришами — Анатолієм Калениченком, Олегом Репецьким та Іваном Малковичем. Вперше фестиваль провели у Чернівцях.

Тарас Мельник за життя був кавалером ордену "За заслуги" III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва, високий професіоналізм та з нагоди 20-ї річниці проведення першого Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики "Червона рута"

Колеги та друзі музикознавця на сторінках у Facebook висловили свої співчуття родині померлого та поділилися спогадами про засновника "Червоної рути". Про Тараса Мельника написали журналістка Наталія Антонова, режисер Василь Вовкун та професорка Львівської музичної школи-інтернату ім.С.Крушельницької Лідія Корній.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть українського волонтера Антона Дубишина, якого також називали "людиною без тіла" та порівнювали з відомим мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем.