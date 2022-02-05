Названы самые умные женщины по знаку Зодиака

Эти женщины невероятно проницательны и мудры.

Существует мнение, что мужчины боятся умных женщин. И даже те, из которых получаются идеальные мужья, не исключение. Однако многие люди с подобной точкой зрения все же не соглашаются и считают, что ум — это повод для гордости. Астрологи назвали три знака Зодиака, под которыми рождаются самые умные женщины.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Женщины-Овны невероятно проницательны и способны вывести на чистую воду кого угодно. Им свойственно браться за тяжелые дела, даже если эти они традиционно считаются "мужскими". Такие женщины часто берут лидерство в свои руки, что может бить по мужскому самолюбию.

Скорпион

Скорпион — это два в одном: чувственная и страстная женственность в симбиозе с мужским интеллектом и властностью. Женщины-Скорпионы обладают высокой интуицией и видят человека насквозь. Они всегда знают то, что им нужно, обладают ясным, прагматичным умом. Часто становятся начальниками.

Козерог

Козерог — очень внимательный знак Зодиака, благодаря чему всегда подмечает важные детали. При этом они упрямы, всегда стоят на своем и поэтому легко добиваются целей.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, мужчины которых с легкостью пойдут "налево".