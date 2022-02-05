Названі найрозумніші жінки за знаком Зодіаку

Ці жінки неймовірно проникливі та мудрі.

Існує думка, що чоловіки бояться розумних жінок. І навіть ті, з яких виходять ідеальні чоловіки, не є винятком. Однак багато людей з подібною точкою зору все ж таки не погоджуються і вважають, що розум — це привід для гордості. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, під якими народжуються найрозумніші жінки.

Про це пише "Клубер".

Овен

Жінки-Овни неймовірно проникливі і здатні вивести на чисту воду будь-кого. Їм властиво братися за важкі справи, навіть якщо вони традиційно вважаються "чоловічими". Такі жінки часто беруть лідерство у свої руки, що може бити по чоловічому самолюбству.

Скорпіон

Скорпіон – це два в одному: чуттєва та пристрасна жіночність у симбіозі з чоловічим інтелектом та владністю. Жінки-Скорпіони мають високу інтуїцію і бачать людину наскрізь. Вони знають те, що їм потрібно, мають ясний, прагматичним розумом. Часто стають начальниками.

Козеріг

Козеріг – дуже уважний знак Зодіаку, завдяки чому завжди помічає важливі деталі. При цьому вони вперті, завжди стоять на своєму і тому легко досягають цілей.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, чоловіки яких легко підуть "ліворуч".