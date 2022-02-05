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Умер режиссер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Виктор Бутурлин ушел из жизни на 76-м году жизни Новость обновлена 05 февраля 2022, 15:35
Виктор Бутурлин ушел из жизни на 76-м году жизни

Умер режиссер и сценарист Виктор Бутурлин

Известный российский кинорежиссер, сценарист и художник, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин умер в возрасте 75 лет.

О смерти Виктора Бутурлина сообщается на сайте киностудии "Ленфильм".

"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин – режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом. О времени прощания будет сообщено позднее", — говорится на сайте.

Что известно о Викторе Бутурлине

Виктор Бутурлин родился 24 июня 1946 году в Москве. В 1972 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Позже окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров. С 1981 года работал режиссером-постановщиком киностудии "Ленфильм".

Виктор Бутурлин в молодости
Виктор Бутурлин в молодости

В 1984 году Бутурлин снял фильм "Аплодисменты, аплодисменты", в котором главную роль исполнила ныне покойная Людмила Гурченко. Украинский зритель знает Бутурлина по сериалам "Честь имею!" (2004), "Улицы разбитых фонарей" (1997) и "Убойная сила" (2000), для которого режиссер снял две первые серии.

Проживал Бутурлин в Санкт-Петербурге. "МК" пишет, что режиссер был найден мертвым. У него остались жена и три дочери.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 43 года умер известный российский актер Иван Рудаков, известен по сериалам "Кухня" и "Медиум". Мужчина скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.

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