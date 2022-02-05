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Помер режисер серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Убивча сила"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Віктор Бутурлін пішов із життя на 76-му році життя
Віктор Бутурлін пішов із життя на 76-му році життя

Помер режисер та сценарист Віктор Бутурлін

Відомий російський кінорежисер, сценарист та художник, заслужений діяч мистецтв РФ Віктор Бутурлін помер у віці 75 років.

Про смерть Віктора Бутурліна повідомляється на сайті кіностудії "Ленфільм".

"Сьогодні у віці 75 років раптово помер Віктор Іванович Бутурлін — режисер, драматург, педагог, все життя якого було пов’язане з "Ленфільмом. Про час прощання буде повідомлено пізніше, — йдеться на сайті.

Що відомо про Віктора Бутурліна

Віктор Бутурлін народився 24 червня 1946 року у Москві. У 1972 році закінчив режисерський факультет Ленінградського державного інституту театру, музики та кінематографії. Пізніше закінчив Вищі курси сценаристів та режисерів. З 1981 року працював режисером-постановником кіностудії "Ленфільм".

Віктор Бутурлін у молодості
Віктор Бутурлін у молодості

1984 року Бутурлін зняв фільм "Аплодисменти, аплодисменти", в якому головну роль виконала нині покійна Людмила Гурченко. Український глядач знає Бутурліна за серіалами "Честь маю!" (2004), "Вулиці розбитих ліхтарів" (1997) та "Убивча сила" (2000), для якого режисер зняв дві перші серії.

Проживав Бутурлін у Санкт-Петербурзі. "МК" пише, що режисер був знайдений мертвим. У нього залишилися дружина та три дочки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 43 роки помер відомий російський актор Іван Рудаков, відомий за серіалами "Кухня" та "Медіум". Чоловік помер через наслідки коронавірусної інфекції.

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#Смерті #Альманах 2022
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