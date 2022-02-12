Щенки, которые обладают невероятной милашностью

Щеночки – лучший способ бороться с унынием и депрессией. Посмотрите на этих крохах, и ваше настроение сразу же улучшится.

Когда в поле зрения попадает маленький щенок, очень сложно сдержать эмоции, лицо сразу же расплывается в улыбке. Маленькие и большие, пушистые и гладкошерстные – все они вызывают только умиление и позитив. Некоторые щенки, занимают высоки позиции в разных рейтингах красоты и милашности, их чаще используют в рекламах, открытках, и на товарах, чтобы обратить внимание.

Английский бульдог

Пухлые щечки, глубокие морщинистые складочки и короткие лапки умилят каждого. Эти собачки постоянно привлекают к себе внимание своей непосредственностью и добродушным нравом. Фото этой породы часто используют на открытках и печатной рекламе.

Малыш бульдожка

Золотистый ретривер

Щенки с золотой шерстью и черным, как уголек, носом никого не оставят равнодушным. Улыбчивая мордашка и любопытный взгляд и виляющий хвостик – так можно описать щеночка этой породы.

Улыбчивый ретривер

Померанский шпиц

Этот пушистый комочек легко спутать с игрушкой. Они никогда не сидят на месте и всегда рады поиграть с вами. Этим милым глазкам сложно отказать.

Пушистый шпиц

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Немного печальный взгляд спаниеля, длинные волнистые уши и шелковистая шерсть объясняют любовь королевских особей к этим собакам. Хвостатые сразу вызывают симпатию и желания затискать их, дабы их мордочка стала веселее.

Обаятельный спаниель

Такса

Длинная собачка, с длинной мордочкой, короткими лапами и невероятно чувствительным носиком. Ее веселый нрав, любопытность, энергия, а также внешность, непохожа на других, заставляет влюбиться в эту породу.

Любопытная такса

Самоед

Собаки невероятной красоты, их глаза кажутся глубже за Марианскую впадину, а пушистая шубка мягче любого облачка. Они несомненно разобьют ваше сердечко.

Милашка самоед

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