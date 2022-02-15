Укр

Эти три знака Зодиака любят нарушать правила

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2
Самые непослушные знаки Зодиака Новость обновлена 15 февраля 2022, 08:44
Самые непослушные знаки Зодиака

Эти знаки Зодиака верят, что общепринятые нормы не для них.

Астрологи убеждены, что звезды, под которыми мы родились, имеют сильнейшее влияние на наш характер. Так, например, некоторые знаки Зодиака склонны к расточительности. Другие же — не любят играть по правилам. Астрологи назвали тройку знаков Зодиака, которые нарушают правила чаще всего.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Овен — один из самых упрямых знаков Зодиака в гороскопе и никогда не будет делать вещи, которые противоречат его желаниям. Поэтому если установленные правила идут вразрез с его желаниями, то следовать он им не будет. Они оценивают их лишь как препятствие, которое они без проблем смогут снести, если приложат усилия.

Близнецы

Близнецы – очень непредсказуемые личности. Он очень легко меняют свое мнение и переворачивать все с ног на голову. При общении с Близнецами лучше быть готовыми к любым неожиданностям. Если их мнение вдруг резко изменится — они не посмотрят на предыдущие договоренности и без проблем нарушат все.

Лев

Представители знака Зодиака Лев верят, что правила созданы для того, чтобы их нарушали. И активно работают над этим принципом. Ведь Львы — яркие личности, и уверены, что общепринятые нормы не для них.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые имеют тяжелую карму.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
Ахметов и Зеленский
Политика
Мы любим уважение: Коломойский намекнул, чем Зеленский разозлил Ахметова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ахметов и Зеленский
Мы любим уважение: Коломойский намекнул, чем Зеленский разозлил Ахметова
Дата публикации
Категория
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
КНДР номер 2: как Украине выиграть от внезапной смены власти в Туркменистане
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Большая война отменяется? А что с НАТО? В России и Украине прозвучали важные заявления
Дата публикации
Категория
Зеленский собрал депутатов-слуг
Трухин явился на заседание "Слуг народа" с Зеленским, но никого это не смутило
Дата публикации
Категория
Олимпиада-2022
Российский допинг Играм не помеха, или как прошел 10-й день на Олимпиаде