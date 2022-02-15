90 килограмов счастья: ТОП-10 самых больших собак в мире

Для того чтоб обзавестись таким любимчиком, вам понадобится выделить ему отдельную комнату. Топ-10 собак-гигантов.

Собаки – верные друзья человека. Считается, что люди приручили этих животных еще во времена палеолита, и они до сих пор остаются преданными своим хозяевам. За долгие годы совместного существования селекционерами было выведено множество пород собак разных окрасов, лохматых и бесшерстных, маленьких и больших, но собаки этих пород, считаются гигантами в мире своих собратьев. Сайт belanta.vet поделился топом самых огромных собак.

Общей классификации, по которой собаку можно было бы засчитать в ряды гигантов нет. Животное можно назвать крупным, если у него большая масса тела или высокий рост в холке. Не все большие собаки могут много весить, при этом быть очень высокими по сравнению со своими сородичами, или же наоборот, иметь большую массу тела при этом не имея выдающегося роста.

Самыми крупными породами собак считаются:

Английский мастиф — старинная порода английских догов, которая имеет внушительный как рост, так и вес. Мастиф может вырасти до 90 сантиметров при среднем весе в 100-110 килограмм. Эти великаны, несмотря на свою грозность, очень добродушные и храбрые. Английского мастифа вполне можно заводить дома, он станет вам отличным другом, если вас не испугает тот факт, что эта порода является самой большой среди мастифов.

Английский мастиф

Немецкий дог – порода, которая имеет общие корни с английским мастифом и обладает схожими габаритами. Немецкие доги обладают мощностью и элегантностью, их рост может составить 85-90 сантиметров в холке, а весить такой любимчик может в среднем от 45 до 90 килограмм. Эти собаки отлично ладят с детьми, они очень активны и подвижны, и невероятно сообразительны.

Немецкий дог

Тибетский мастиф – пес, который больше напоминает плюшевого мишку. Это очень древняя порода, которая окутана мифами т легендами, ведь об их существовании известно еще со времен Эллады. Мастифы были сторожевыми собаками при тибетских монастырях, они добродушные и покладистые животные, поэтому являются популярными во всем мире. Густая шерсть придает им внушительных размеров, но их рост не такой большой, как у других гигантов, и составляет в среднем 60-78 сантиметров, весят же такие питомцы от 60 до 80 килограмм, масса варьируется в зависимости от пола.

Тибетский мастиф

Пиренейский мастиф – древняя пастушья собака, которая стала отличным сторожем и другом для человека. Их предки существовали еще тысячи лет до нашей эры, но как отдельную породу пиренейских мастифов признали только в середине прошлого века. Вес мастифа может достигать 80 килограммов, а вырасти такие песики могут до 81 сантиметра в холке. Несмотря на свои устрашающие габариты, это собаки с мягким характером, которые всегда будут верно защищать свою семью.

Пиренейский мастиф

Кане-корсо – предки боевых римских собак, эти благородные животные, считаются хорошими охранниками, которые верно будут служить своему хозяину. Корсо сильные и мускулистые, имеют очень четкую, стройную фигуру и обладают относительно не большим весом – 45-50 килограмм при среднем росте в 64-74 сантиметров.

Сенбернар – порода, которая обрела популярность благодаря фильмам о псе Бетховене. Это одна из самых крупных пород, ее было выведено в Альпах в монастыре святого Бернарда, в генах сенбернара течет кровь гигантских тибетских мастифов. Эти собаки-спасатели, помогали заблудшим путникам в горах, поэтому известны на весь мир своей преданностью и героизмом. Весить сенбернар может около 80 килограмм, максимальный рост породы составляет 90 сантиметров.

Сенбернар

Ньюфаундленд или пес-водолаз имеет сложную биографию. Они были привезены в Канаду и были помощниками рыбаков, таская тяжелые сети с рыбой, переносили различный груз и даже нянчились с детьми. Ньюфаундленд и сейчас есть заботливым компаньоном малышей и, считается, семейной собакой, которая может весить около 80 килограмм при максимальном росте в 74 сантиметра.

Ньюфаундленд

Леонбергер – малоизвестная порода, которая была специально выведена в одноименном городе в Германии по указу его мера, дабы получить животное, схожее на льва с герба города. Они и правда очень напоминают львов, в их крови присутствуют представители различных пастушьих и сторожевых собак. Порода имеет добрый нрав и мягкий характер, а еще рост до 80 сантиметров средний вес в 70 килограмм.

Леонбергер

Среднеазиатская овчарка (алабай) – родственник тибетских мастифов с древней историей, которая дошла до наших времен в своем первозданном виде. Эти собаки имеют высокий интеллект и хорошо поддаются дрессуре. Весят такие псы относительно немного, около 50 килограмм имея рост не менее 65 сантиметров.

Алабай

Дирхаунд – шотландская борзая, которая способна догнать и убить оленя. Разумеется, имеет большую скорость, поэтому и по весу она совсем небольшая – около 45 килограмм, но рост дирхаунда может достигать 76 сантиметров. Это довольно редкая порода, которая имеет отличные охотничьи качества и благородный нрав.

Дирхаунд

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