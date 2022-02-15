90 кілограмів щастя: ТОП-10 найбільших собак у світі

Для того, щоб придбати такого улюбленця, вам знадобиться виділити йому окрему кімнату. Топ-10 собак-гігантів.

Собаки – вірні друзі людини. Вважається, що люди приручили цих тварин ще за палеоліту, і вони досі залишаються відданими своїм господарям. За довгі роки спільного існування селекціонерами було виведено безліч порід собак різноманітних забарвлень, кудлатих та безшерстих, маленьких та великих, але собаки цих порід вважаються гігантами у світі своїх побратимів. Сайт belanta.vet поділився топом найбільших собак.

Загальної класифікації, за якою собаку можна було б зарахувати до лав гігантів, немає. Тварину можна назвати великою, якщо в неї велика маса тіла або високий ріст у загривку. Не всі великі собаки можуть багато важити, при цьому бути дуже високими в порівнянні зі своїми родичами, або навпаки, мати велику масу тіла при цьому не маючи видатного росту.

Найбільшими породами собак вважаються:

Англійський мастиф — старовинна порода англійських догів, яка має як величезний зріст, так і вагу. Мастиф може вирости до 90 сантиметрів за середньої ваги 100-110 кілограм. Ці велетні, попри свою грізність, дуже добродушні та хоробрі. Англійського мастифа цілком можна заводити вдома, він стане вам чудовим другом, якщо вас не злякає той факт, що ця порода є найбільшою серед мастифів.

Англійський мастиф

Німецький дог — порода, яка має спільне коріння з англійським мастифом і має схожі габарити. Німецькі доги мають міць і елегантність, їх ріст може досягати 85-90 сантиметрів у загривку, а важити такий улюбленець може в середньому від 45 до 90 кілограмів. Ці собаки відмінно ладнають з дітьми, вони дуже активні та рухливі, і неймовірно кмітливі.

Німецький дог

Тибетський мастиф — пес, який більше нагадує плюшевого ведмедика. Це дуже стародавня порода, яка огорнута міфами та легендами, адже про її існування відомо ще з часів Еллади. Мастифи були сторожовими собаками при монастирях Тибету, вони добродушні та поступливі тварини, тому є популярними у всьому світі. Густа шерсть надає їм значних розмірів, але їх зріст не такий вже й великий, як в інших гігантів, і становить в середньому 60-78 сантиметрів, важать такі собаки від 60 до 80 кілограмів, маса варіюється в залежності від статі.

Тибетський мастиф

Піренейський мастиф — древній пастуший собака, який став відмінним сторожем і другом для людини. Їхні предки існували ще тисячі років до нашої ери, але як окрему породу піренейських мастифів визнали лише в середині минулого століття. Вага мастифу може досягати 80 кілограмів, а вирости такі песики можуть до 81 сантиметра в загривку. Попри свої доволі великі габарити, це собаки з м’яким характером, які завжди вірно захищатимуть свою сім’ю.

Піренейський мастиф

Кане-корсо – потомки бойових римських собак, ці благородні тварини, вважаються гарними охоронцями, які вірно будуть служити своєму господарю. Корсо сильні та м’язисті, мають дуже чітку, струнку фігуру і відносно невелику вагу — 45-50 кілограм при середньому зрості в 64-74 сантиметрів.

Сенбернар – порода, яка набула популярності завдяки фільмам про пса Бетховена. Це одна з найбільших порід, її було виведено в Альпах у монастирі святого Бернарда, в генах сенбернара тече кров гігантських мастифів Тибету. Ці собаки-рятувальники допомагали мандрівникам у горах, тому відомі на весь світ своєю відданістю та героїзмом. Важити сенбернар може близько 80 кілограмів, максимальний зріст породи становить 90 сантиметрів.

Сенбернар

Ньюфаундленд чи пес-водолаз має складну біографію. Вони були привезені в Канаду і були помічниками рибалок, тягаючи важкі сіті з рибою, переносили різний вантаж і навіть няньчилися з дітьми. Ньюфаундленд і зараз є дбайливим компаньйоном для малюків і, вважається, сімейним собакою, який може важити близько 80 кілограмів при максимальному зрості в 74 сантиметри.

Ньюфаундленд

Леонбергер — маловідома порода, яка була спеціально виведена в однойменному місті в Німеччині за указом його мера, який хотів отримати тварину, схожу на лева з герба міста. Ця порода й справді дуже нагадує лева, у їхній крові присутні представники різних вівчарських та сторожових собак. Порода має добрий норов і м’який характер, а також зріст до 80 см і середню вагу в 70 кілограмів.

Леонбергер

Середньоазіатська вівчарка (алабай) – родич тибетських мастифів із давньою історією, яка дійшла до наших часів у своєму первозданному вигляді. Ці собаки мають високий інтелект і добре піддаються дресурі. Важать такі пси відносно небагато, близько 50 кілограмів з ростом не менше 65 сантиметрів.

Алабай

Дірхаунд — шотландський хорт, який здатний наздогнати й вбити оленя. Зрозуміло, що має велику швидкість, тому і за вагою вона зовсім невелика – близько 45 кілограмів, але зростання дірхаунд може досягати зросту в 76 сантиметрів. Це досить рідкісна порода, яка має відмінні мисливські якості та благородну вдачу.

Дірхаунд

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