Укр

Снежное полнолуние 16 февраля: в чем его особенности и что запрещено делать

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
533
16 февраля ожидается полнолуние
16 февраля ожидается полнолуние

Астролог рассказала, какой ритуал нужно провести за полчаса до наступления полной фазы Луны

В этом месяце, 16 февраля, произойдет полнолуние, которое называют "снежным". Точная фаза февральского полнолуния наступит в 18:58 по киевскому времени. Как передает "Телеграф", об этом рассказывает астролог Елена Осипенко на своем Ютуб-канале.

"Снежное полнолуние" 16 февраля

По словам астролога, ближайшее полнолуние происходит на фоне благоприятного периода. Закончился период ретроградности, который притормаживал наши жизненные процессы. И теперь вместе с Меркурием начинается время, когда активность проявляется все больше.

Астролог рекомендует всем не терять время и максимально проявить себя в интервале с 7 февраля по 21 апреля 2022 года. Осипенко говорит, что это лучший период для важных судьбоносных событий. Все начатое в это время имеет хороший потенциал к развитию и успешной мотивации.

Что нельзя делать в полнолуние 16 февраля

16 февраля нужно быть внимательным к своему физическому и эмоциональному здоровью. Кроме того, 15-17 февраля не рекомендуется перегружать сердце и нервную систему чрезмерными физическими нагрузками. Сауна и баня противопоказаны. Знайте, что полнолуние – это всегда период стресса. Так что будьте внимательны на дороге.

"Эмоции многих людей в эти дни зашкаливают. Чем ближе к полнолунию – тем больше растет напряжение на уровне чувств, эмоций и физического самочувствия", — говорит Осипенко.

В день полнолуния, добавляет астролог, мы получаем важный сигнал от вселенной. Полнолуние проявляет эмоциональную неудовлетворенность, чтобы мы могли ее осознать. Проведите день полнолуния сознательно, контролируя свои эмоции и не поддаваясь на провокации. Лучше сосредоточиться на позитиве.

В день полнолуния 16 февраля можно сходить в парикмахерскую, рекомендует Осипенко.

Ритуал на полнолуние

За полчаса до полнолуния астролог советует провести некую медитацию. Для этого нужно:

  1. Мысленно вспомните людей, которые поступили с вами плохо, обидели вас.
  2. Затем представьте их маленькими детьми и подарите им символ любви, заботы и внимания.
  3. Поблагодарите вселенную за важный урок прощения, который вы получили через этих людей.

В точный момент полнолуния, по словам Осипенко, нужно думать только о добром и хорошем в своей жизни и в жизни родных людей. Искренне желайте всем людям на Земле счастья, мира в душе и любви в сердце. Энергия полной луны, говорит астролог, делает наши мысли и формы очень сильными и энергетически наполненными.

Ранее "Телеграф" писал, что февраль 2022 года начался сразу с двух важных космических событий – новолуния и наступления китайского Нового года. По словам астролога, совпадение этих дат – хороший знак. Новая луна дала толчок для перемен и положительных преобразований.

Теги:
#Гороскоп #Полнолуние
Джо Байден
Политика
Байден выступил с обращением по Украине: Россия, вторжение, НАТО, главные заявления (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Джо Байден
Байден выступил с обращением по Украине: Россия, вторжение, НАТО, главные заявления (видео)
Дата публикации
Категория
Бизнесмены постепенно возвращаются на Родину
Ахметов и не только: кто из олигархов возвращается в Украину
Дата публикации
Категория
Украина хочет знать, к чему следует готовиться
Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за решения Госдумы России по "ЛДНР": подробности
Дата публикации
Категория
Хакеры на протяжении суток терроризируют отдельные сайты
Украина подверглась масштабной кибератаке: какие сервисы оказались под ударом
Дата публикации
Категория
Пресс-конференция канцлера ФРГ и президента России
Судьба Донбасса, НАТО и "Северный поток 2": резонансные заявления Путина и Шольца