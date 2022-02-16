Снежное полнолуние 16 февраля: в чем его особенности и что запрещено делать

Астролог рассказала, какой ритуал нужно провести за полчаса до наступления полной фазы Луны

В этом месяце, 16 февраля, произойдет полнолуние, которое называют "снежным". Точная фаза февральского полнолуния наступит в 18:58 по киевскому времени. Как передает "Телеграф", об этом рассказывает астролог Елена Осипенко на своем Ютуб-канале.

"Снежное полнолуние" 16 февраля

По словам астролога, ближайшее полнолуние происходит на фоне благоприятного периода. Закончился период ретроградности, который притормаживал наши жизненные процессы. И теперь вместе с Меркурием начинается время, когда активность проявляется все больше.

Астролог рекомендует всем не терять время и максимально проявить себя в интервале с 7 февраля по 21 апреля 2022 года. Осипенко говорит, что это лучший период для важных судьбоносных событий. Все начатое в это время имеет хороший потенциал к развитию и успешной мотивации.

Что нельзя делать в полнолуние 16 февраля

16 февраля нужно быть внимательным к своему физическому и эмоциональному здоровью. Кроме того, 15-17 февраля не рекомендуется перегружать сердце и нервную систему чрезмерными физическими нагрузками. Сауна и баня противопоказаны. Знайте, что полнолуние – это всегда период стресса. Так что будьте внимательны на дороге.

"Эмоции многих людей в эти дни зашкаливают. Чем ближе к полнолунию – тем больше растет напряжение на уровне чувств, эмоций и физического самочувствия", — говорит Осипенко.

В день полнолуния, добавляет астролог, мы получаем важный сигнал от вселенной. Полнолуние проявляет эмоциональную неудовлетворенность, чтобы мы могли ее осознать. Проведите день полнолуния сознательно, контролируя свои эмоции и не поддаваясь на провокации. Лучше сосредоточиться на позитиве.

В день полнолуния 16 февраля можно сходить в парикмахерскую, рекомендует Осипенко.

Ритуал на полнолуние

За полчаса до полнолуния астролог советует провести некую медитацию. Для этого нужно:

Мысленно вспомните людей, которые поступили с вами плохо, обидели вас. Затем представьте их маленькими детьми и подарите им символ любви, заботы и внимания. Поблагодарите вселенную за важный урок прощения, который вы получили через этих людей.

В точный момент полнолуния, по словам Осипенко, нужно думать только о добром и хорошем в своей жизни и в жизни родных людей. Искренне желайте всем людям на Земле счастья, мира в душе и любви в сердце. Энергия полной луны, говорит астролог, делает наши мысли и формы очень сильными и энергетически наполненными.

Ранее "Телеграф" писал, что февраль 2022 года начался сразу с двух важных космических событий – новолуния и наступления китайского Нового года. По словам астролога, совпадение этих дат – хороший знак. Новая луна дала толчок для перемен и положительных преобразований.