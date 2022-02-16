Снігова повня 16 лютого: у чому її особливості та що заборонено робити

Астролог розповіла, який ритуал слід провести за півгодини до настання повної фази Місяця

Цього місяця, 16 лютого, настане повний місяць, який називають "сніговим". Точна фаза лютневого повня настане о 18:58 за київським часом. Як повідомляє "Телеграф", про це розповідає астролог Олена Осипенко на своєму Ютуб-каналі.

"Снігова повня" 16 лютого

За словами астролога, найближчий повний місяць відбувається на тлі сприятливого періоду. Закінчився період ретроградності, який гальмував наші життєві процеси. І тепер разом із Меркурієм починається час, коли активність проявляється дедалі більше.

Астролог рекомендує всім не гаяти часу і максимально проявити себе в інтервалі з 7 лютого по 21 квітня 2022 року. Осипенко каже, що це найкращий період для важливих доленосних подій. Все розпочате у цей час має добрий потенціал до розвитку та успішної мотивації.

Що не можна робити в повний місяць 16 лютого

16 лютого потрібно бути уважним до свого фізичного та емоційного здоров’я. Крім того, 15-17 лютого не рекомендується перевантажувати серце та нервову систему надмірними фізичними навантаженнями. Сауна та лазня протипоказані. Знайте, що повня – це завжди період стресу. Тож будьте уважні на дорозі.

"Емоції багатьох людей у ці дні зашкалюють. Чим ближче до повні — тим більше зростає напруга на рівні почуттів, емоцій і фізичного самопочуття", — говорить Осипенко.

У день повні, додає астролог, ми отримуємо важливий сигнал від всесвіту. Повня виявляє емоційну незадоволеність, щоби ми могли її усвідомити. Проведіть день повні свідомо, контролюючи свої емоції і не піддаючись на провокації. Краще зосередитись на позитиві.

У день повні 16 лютого можна відвідати перукарню, рекомендує Осипенко.

Ритуал на повний місяць

За півгодини до повні астролог радить провести певну медитацію. Для цього потрібно:

Подумки згадайте людей, які вчинили з вами погано, образили вас. Потім представте їх маленькими дітьми та подаруйте їм символ кохання, турботи та уваги. Подякуйте всесвіту за важливий урок прощення, який ви отримали через цих людей.

У точний момент повні, за словами Осипенко, треба думати тільки про добро у своєму житті та в житті рідних людей. Щиро бажайте всім людям на Землі щастя, миру в душі та любові у серці. Енергія повного місяця, каже астролог, робить наші думки та форми дуже сильними та енергетично наповненими.

Раніше "Телеграф" писав, що лютий 2022 року розпочався відразу з двох важливих космічних подій – молодика та настання китайського Нового року. За словами астролога, збіг цих дат – добрий знак. Новий місяць дав поштовх для змін і позитивних перетворень.