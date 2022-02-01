Китайський Новий рік збігається з Молодиком: астролог попередила про важливі зміни на початку лютого

Після молодика астролог прогнозує посилення обмежень у зв’язку з пандемією

Початок лютого 2022 року збігається не тільки з настанням Нового року за китайським календарем, а й молодим чоловіком, який відбудеться о 7:47 1 лютого. Що віщують ці важливі астрологічні події та на що кожному потрібно звернути увагу в лютому – дізнайтесь у матеріалі "Телеграфа".

Молодий місяць у Водолії 1 лютого 2022 року

Як повідомляє астропсихологиня Лариса Гресь, новий Місяць дасть імпульс для змін і нових починань. Але варто пам’ятати, що тим часом ще діє ретроградна фаза Меркурія. Як пояснила експертка, це означає, що в цей час не потрібно планувати важливі стартапи та нові справи.

Проте вже 4-5 лютого ретроградний Меркурій розгорнеться у прямий рух, що сприятиме проясненню багатьох раніше незрозумілих ситуацій. Наприклад, зазначає астрологиня, затримки із підписанням важливих документів мають пройти і ви можете перейти на етап оформлення.

Водночас, каже астрологиня, цей час на початку місяця – період песимізму, надмірної скромності, бажання усамітнитися та нестачі життєвої енергії.

Китайський Новий рік 1 лютого

Астрологиня зазначила, що збіг молодика та початку 2022 року за східним календарем – добрий знак. Так, Тигр входить у свої права на гармонійних аспектах між Юпітером й Ураном. Це дає надію, що смугастий символ року обіцяє позитивне тло і не принесе поганих новин і руйнування.

Астрологиня повідомила, що вже на початку року, з 3 по 6 лютого, є можливість почути про важливі події в житті високопоставлених персон.

Крім того, розташування планет вказує у лютому на ймовірне посилення карантинних заходів. Як повідомляє астрологиня, Юпітер, крокуючи за знаком Риб, дедалі більше поширює вірус.

"Якщо взяти до уваги, що молодик відбудеться у поєднанні з Сатурном і квадратом до Урану, то ми можемо зіткнутися з обмеженнями, на кшталт тих, які запровадили деякі країни в період з листопада до грудня 2021 року", — попередила астрологиня.

За її словами, посилення заходів у боротьбі з пандемією триватиме десь місяць, тому що в березні відбудеться інший молодик.

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Нагадаємо, у лютому випадає одна з потужних дзеркальних дат року. У комбінації 22 лютого 2022 міститься відразу шість двійок. Астрологиня розповіла, що потрібно зробити цього незвичайного дня, щоб ваші бажання справдилися.

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