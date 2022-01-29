Коли загадувати бажання у лютому, щоб вони точно справдилися

Дзеркальним датам приписують магічні властивості, здатні вплинути на зміну нашого життя на краще

Цього року лютий побалує нас чудовою подією – енергетично сильною дзеркальною датою, як це було 12 грудня минулого року. Найкоротший місяць у році буде під впливом сили цифри "2", що символізує гармонію, кохання та дипломатію. А дата 22.02.2022 містить у собі цілих шість двійок!

У "двоїстості", властивій числам 2022 року, прихована потужна позитивна енергетика цього поєднання цифр. Про це розповідає астролог Олена Теплякова.

Цей день може кардинально змінити життя і привнести в нього приємні зміни. Будь-яка людина зможе наблизитися до своєї мрії, загадавши бажання 22 лютого.

Тим людям, які перебувають у пошуку свого кохання, доля піднесе більше шансів зустріти гідну людину, а орієнтовані на кар’єрі особистості зможуть піднятися вище службовими сходами.

Окрім 22 лютого, особливою енергетикою будуть володіти дати 02.02 та 12.02. У такі дні можна просити у Всесвіту позитивні зміни, і він вам не відмовить у проханні. Також це чудовий час для духовних практик.

Нагадаємо, що 1 лютого китайці святкують свій Новий 4720-й рік — рік Чорного Водяного Тигра. Це ще одна можливість загадати бажання у найкоротший місяць цього року. Про те, як правильно загадувати і формулювати бажання, щоб воно точно здійснилося — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.