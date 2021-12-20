Дзеркальна дата 21.12: що важливо зробити в цей день і в чому його особливості

Нумеролог пояснила, для яких занять буде успішним цей незвичайний день

Після подвійної дати 12.12 у грудні випадає ще один особливий день – дзеркальна комбінація 21.12. У коментарі "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохріна розповіла, чому 21 грудня 2021 року — це день великої удачі.

Як пояснила нумеролог, дата 21.12 відрізняється від інших дзеркальних дат. Комбінація 21.12 не є тотожною даті 12.12, хоча кількість 1 та 2 однакова. Число 21.12 особливе, воно дає нам потенціал для досягнення успіху в житті, запевняє експерт.

Як впливає дзеркальна дата 21.12 на особисті стосунки

Нумеролог зазначає, що 21.12 – день дуже соціальний.

"Ми будемо популярними у будь-якій компанії та серед представників протилежної статі. І якщо у вас є об’єкт уваги, почати підкорювати його (об’єкт) слід саме цього дня", — рекомендує Нохріна.

За її словами, 21.12 ми здатні легко впоратися із труднощами та придумати, як вийти зі складної ситуації.

Чому 21.12 потрібно продумувати плани на майбутнє

Важливо, розповіла нумеролог, цього дня подумати про майбутнє. Так, 21.12 ми можемо скласти конструктивні плани щодо реальних матеріальних аспектів (наприклад, створення бізнесу або підвищення ефективності вже працюючого підприємства) або щодо духовних (наприклад, волонтерство чи служіння людям).

А якщо плани, складені 21.12, враховують, крім наших інтересів, інтереси та сподівання інших людей, то вони неодмінно принесуть честь, піднесення та успіх у житті.

Як пояснила Нохріна, кожна людина має можливість або рухатися вгору, або лежати на дивані. Усе це вирішується у доленосні моменти нашого життя. Саме 21.12 слід із належною рішучістю визначити вектор розвитку на наступний рік.

"Дорога за тисячу миль починається і закінчується одним кроком. Важливо зробити цей крок і наповнити своє серце добром і любов’ю", — резюмувала наша співрозмовниця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наступний рік, 2022-й, пройде під знаком Чорного Тигра. Згідно з китайським календарем, рік Тигра розпочнеться лише 1 лютого 2022 року. Смугастий покровитель обіцяє удачу і успіх одразу кільком знакам східного гороскопу.