Зеркальная дата 21.12: что важно сделать в этот день и в чем его особенности

Нумеролог пояснила, для каких занятий будет успешен этот необычный день

После двойной даты 12.12 в декабре выпадает еще один особенный день – зеркальная комбинация 21.12. В комментарии "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохрина рассказала, почему 21 декабря 2021 года – это день большой удачи.

Как пояснила нумеролог, дата 21.12 отличается от остальных зеркальных дат. Комбинация 21.12 не является тождественной дате 12.12, хотя количество 1 и 2 одинаково. Число 21.12 особенное, оно дает нам потенциал для обретения успеха в жизни, уверяет эксперт.

Как влияет зеркальная дата 21.12 на личные отношения

Нумеролог отмечает, что 21.12 – день очень социальный.

"Мы будем популярными в любой компании и среди представителей противоположного пола. И если у вас есть объект внимания, начать очаровывать его (объект) следует именно в этот день", — рекомендует Нохрина.

По ее словам, 21.12 мы способны легко справиться с трудностями и придумать, как выйти из сложной ситуации.

Почему 21.12 нужно продумывать планы на будущее

Важно, рассказала нумеролог, в этот день подумать о дальнейшем будущем. Так, 21.12 мы можем составить конструктивные планы и относительно реальных материальных аспектов (например, создания бизнеса или повышения эффективности уже работающего предприятия) или относительно духовных (например, волонтерство или служение людям).

А если планы, составленные 21.12, учитывают кроме наших интересов, интересы и чаяния других людей, то они непременно принесут честь, возвышение и успех в жизни.

Как пояснила Нохрина, у каждого человека есть возможность либо двигаться вверх, либо лежать на диване. Все это решается в судьбоносные моменты нашей жизни. Именно 21.12 следует с должной решимостью определить вектор развития на будущий год.

"Дорога в тысячу миль начинается и заканчивается одним шагом. Важно сделать этот шаг и наполнить свое сердце добром и любовью", — резюмировала наша собеседница.

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