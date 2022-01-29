Укр

Когда загадывать желания в феврале, чтобы они точно сбылись

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Даты для загадывания желаний в феврале-2022
Даты для загадывания желаний в феврале-2022

Зеркальным датам приписывают магические свойства, способные повлиять на изменение нашей жизни в лучшую сторону

В этом году февраль побалует нас примечательным событием — энергетически сильной зеркальной датой, как это было 12 декабря прошлого года. Самый короткий месяц в году будет под влиянием силы цифры "2", которая символизирует гармонию, любовь и дипломатию. А дата 22.02.2022 содержит в себе целых шесть двоек!

В "двойственности", присущей числам 2022 года, скрыта мощная положительная энергетика этого сочетания цифр. Об этом рассказывает астролог Елена Теплякова.

Этот день способен кардинально изменить жизнь и привнести в нее приятные перемены. Любой человек сможет приблизиться к своей мечте, загадав желание 22 февраля.

Тем людям, которые находятся в поиске своей любви, судьба преподнесет больше шансов повстречать достойного человека, а ориентированные на карьере личности смогут подняться выше по служебной лестнице.

Кроме 22 февраля, особой энергетикой будут обладать даты 02.02 и 12.02. В такие дни можно просить у Вселенной положительные изменения, и она вам не откажет в просьбе. Также это отличное время для духовных практик.

Напомним, что 1 февраля китайцы празднуют свой Новый 4720-й год — год Черного Водяного Тигра. Это еще одна возможность загадать желание в самый короткий месяц этого года. О том, как правильно загадывать и формулировать желание, чтобы оно точно сбылось — узнайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Астрология #Нумерология #Зеркальные даты
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