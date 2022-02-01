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Китайский Новый год совпадет с Новолунием: астролог предупредила о важных переменах в начале февраля

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Новолуние дает импульс для благоприятных изменений
Новолуние дает импульс для благоприятных изменений

После новолуния астролог прогнозирует усиление ограничений в связи с пандемией

Начало февраля 2022 года совпадает не только с наступлением Нового года по китайскому календарю, а и новолунием, которое произойдет в 7:47 1 февраля. Что предвещают эти важные астрологические события и на что каждому нужно обратить внимание в феврале – узнайте в материале "Телеграфа".

Новолуние в Водолее 1 февраля 2022 года

Как сообщает астропсихолог Лариса Гресь, новая Луна даст импульс для перемен и новых начинаний. Но стоит помнить, что в это время еще действует ретроградная фаза Меркурия. Как пояснила эксперт, это значит, что сразу в это время не нужно планировать важные стартапы и новые дела.

Однако уже 4-5 февраля ретроградный Меркурий развернется в прямое движение, что будет способствовать прояснению многих ранее непонятных ситуаций. Например, отмечает астролог, задержки с подписанием важных документов должны пройти и вы можете перейти на этап оформления.

Вместе с тем, отмечает астролог, это время в начале месяца – период пессимизма, излишней скромности, желания уединиться и недостатка жизненной энергии.

Китайский Новый год 1 февраля

Астролог отметила, что совпадение новолуния и начала 2022 года по восточному календарю – хороший знак. Так, Тигр входит в свои права на гармоничных аспектах между Юпитером и Ураном. Это дает надежду, что полосатый символ года сулит позитивный фон и не принесет плохих новостей и разрушения.

Астролог сообщила, что уже в начале наступившего года, с 3 по 6 февраля, есть вероятность услышать о важных событиях в жизни высокопоставленных персон.

Кроме того, расположение планет указывает в феврале на вероятное усиление карантинных мер. Как сообщает астролог, Юпитер, шагая по знаку Рыб, все больше и больше распространяет вирус.

"Если принять во внимание, что новолуние произойдет в соединении с Сатурном и квадрате к Урану, то мы можем столкнуться с ограничениями, наподобие тех, которые ввели некоторые страны в период с ноября по декабрь 2021 года", — предупредила астролог.

По ее словам, ужесточение мер в борьбе с пандемией будет длиться где-то месяц, потому как в марте произойдет другое новолуние.

Напомним, в феврале выпадает одна из мощных зеркальных дат года. В комбинации 22 февраля 2022 года содержится сразу шесть двоек. Астролог рассказала, что нужно сделать в этот необычный день, чтобы ваши желания исполнились.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Год Черного Водяного Тигра, согласно восточному гороскопу, сулит существенные улучшения в финансовом плане. Но не всем, а людям, рожденным в определенные года под знаками Тигр, Бык и Овца.

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#Гороскоп #Астролог #Новолуние
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