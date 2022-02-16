Певица Наргиз вышла замуж за возлюбленного на 12 лет младше нее: фото пары

51-летняя певица призналась, что состоит в браке.

Известная российская певица, звезда вокального проекта "Голос" Наргиз Закирова посетила премьеру фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин" вместе со своим возлюбленным Антоном Ловягиным, который на 12-лет ее младше. Артистка призналась, что они уже женаты.

В интервью изданию "КП" Наргиз рассказала, что сейчас она чувствует себя очень счастливой и каждый день у нее, как день святого Валентина, ведь у нее замечательный молодой муж. Также певица отметила, что их разница в возрасте вообще не ощущается.

"Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка" — призналась Наргиз.

Насчет похода в ЗАГС, артистка считает, что это формальности, тем более, они уже поженились. Певица призналась, что пара сыграла свадьбу во Франции.

Отметим, что Наргиз Закирова была замужем трижды, и это ее четвертый брак. У певицы есть трое взрослых детей, и даже есть внук. Первый брак был с Русланом Шариповым, вторым мужем певицы стал Ернур Канайбеков, и третьим — музыкант, итальянец Филипп Бальзано.

Возлюбленный Наргиз — Антон Ловягин работает техническим сотрудником в команде своей супруги. Вместе пара уже 7 лет.

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