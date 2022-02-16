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Співачка Наргіз вийшла заміж за коханого, що на 12 років молодший за неї: фото пари

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Наргіз вийшла заміж Новина оновлена 16 лютого 2022, 10:48
Наргіз вийшла заміж

51-річна співачка зізналася, що перебуває у шлюбі.

Відома російська співачка, зірка вокального проєкту "Голос" Наргіз Закірова відвідала прем’єру фільму "Одинадцять мовчазних чоловіків" разом зі своїм коханим Антоном Ловягіним, який на 12 років її молодший. Артистка зізналася, що вони вже одружені.

В інтерв’ю виданню "КП" Наргіз розповіла, що зараз вона почувається дуже щасливою і щодня у неї як день святого Валентина, адже у неї чудовий молодий чоловік. Також співачка зазначила, що їхня різниця у віці взагалі не відчувається.

"Мій чоловік підкорив мене своєю безпосередністю та вмінням бути тим, хто він є. Він моє надійне плече, опора та підтримка " — зізналася Наргіз.

Щодо походу до РАГСу, артистка вважає, що це формальності, тим більше вони вже одружилися. Співачка зізналася, що пара зіграла весілля у Франції.

Зазначимо, що Наргіз Закірова була одружена тричі, і це її четвертий шлюб. Співачка має трьох дорослих дітей, і навіть має онук. Перший шлюб був із Русланом Шаріповим, другим чоловіком співачки став Ернур Канайбеков, і третім – музикант, італієць Філіп Бальзано.

Коханий Наргіз — Антон Ловягін працює технічним співробітником у команді своєї дружини. Разом пара вже 7 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зірка "Ігри престолів" Джейсон Момоа вирішив розлучитися зі своєю дружиною Лізою Боне після 16 років стосунків. Актори заявили, що "хочуть звільнити один одного".

Теги:
#Наргіз Закірова #Наргіз
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