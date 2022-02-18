Укр

Кот влез в кадр во время интервью и стал звездой сети (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
504
Мужчина не смог удержать смех от произошедшего Новость обновлена 18 февраля 2022, 09:52
Мужчина не смог удержать смех от произошедшего

Котик внес "изюминку" в интервью хозяина

В Гатчине (Ленинградская область России) владелец котокафе давал интервью, которое забавно прервал один из пушистых постояльцев заведения.

Видео момента завирусилось в сети, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что инцидент случился в котокафе "Антошкин Кот", где владелец заведения давал интервью в рамках документального фильма про Гатчину. Коты, которые являются изюминкой кафе, занимались своими делами неподалеку, пока один из них не решил отличиться.

Как видно на видео, — кот по имени Слоник запрыгнул на стол во время разговора и сунул мордочку в пустой стаканчик. Так же просто избавиться от него пушистик не смог, и испуганно упал со стола со стаканчиком на морде.

Интервью на этом моменте прервалось, поскольку хозяин засмеялся, показывая пальцем на кота.

Стоит заметить, что видео стало очень популярно в TikTok и Telegram.

"Котики правят миром", "Молодец какой", "Котэ они такие", "Такие новости приятно смотреть!", "Котики спасут мир!", — среди прочего, пишут в комментариях.

Реакция сети на видео
Реакция сети на видео

Напомним, ранее в сети прославился украинский котик, который пришел на заседание Киево-Святошинского районного суда Киева.

Теги:
#Животные #Коты #Приколы #котики недели
Байден созывает новое совещание из-за угроз РФ
Политика
Байден экстренно созывает НАТО и президентов из-за Украины: что случилось
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Байден созывает новое совещание из-за угроз РФ
Байден экстренно созывает НАТО и президентов из-за Украины: что случилось
Дата публикации
Категория
Жена Светлана не верит в версию о естественной смерти
Загадочная смерть военного на Волыни: супруга считает, что тело подбросили на полигон (фото)
Дата публикации
Категория
Обстрелы на Донбассе продолжались до ночи
Свежие снимки войск РФ и проблемы со связью на Донбассе: что происходит у границ Украины 18 февраля
Дата публикации
Категория
Ветер повлиял на электроснабжение
Непогода ударила по Украине: какие области страдают больше всего (карта)
Дата публикации
Категория
Биатлон
Последняя надежда Украины на медали: прямая трансляция 14-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине