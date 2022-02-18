Кот влез в кадр во время интервью и стал звездой сети (видео)
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Котик внес "изюминку" в интервью хозяина
В Гатчине (Ленинградская область России) владелец котокафе давал интервью, которое забавно прервал один из пушистых постояльцев заведения.
Видео момента завирусилось в сети, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что инцидент случился в котокафе "Антошкин Кот", где владелец заведения давал интервью в рамках документального фильма про Гатчину. Коты, которые являются изюминкой кафе, занимались своими делами неподалеку, пока один из них не решил отличиться.
Как видно на видео, — кот по имени Слоник запрыгнул на стол во время разговора и сунул мордочку в пустой стаканчик. Так же просто избавиться от него пушистик не смог, и испуганно упал со стола со стаканчиком на морде.
Интервью на этом моменте прервалось, поскольку хозяин засмеялся, показывая пальцем на кота.
Стоит заметить, что видео стало очень популярно в TikTok и Telegram.
"Котики правят миром", "Молодец какой", "Котэ они такие", "Такие новости приятно смотреть!", "Котики спасут мир!", — среди прочего, пишут в комментариях.
Напомним, ранее в сети прославился украинский котик, который пришел на заседание Киево-Святошинского районного суда Киева.
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