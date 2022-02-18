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Кіт вліз у кадр під час інтерв’ю та став зіркою мережі (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Чоловік не зміг стримати сміх Новина оновлена 18 лютого 2022, 09:52
Чоловік не зміг стримати сміх

Котик вніс "родзинку" в інтерв’ю господаря

У Гатчині (Ленінградська область Росії) власник котокафе давав інтерв’ю, яке смішно перервав один із пухнастих постояльців закладу.

Відео моменту завірусилося у мережі, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що інцидент трапився у котокафе "Антошкін Кіт", де власник закладу давав інтерв’ю в рамках документального фільму про Гатчину. Коти, які є родзинкою кафе, займалися своїми справами неподалік, поки один з них не вирішив відзначитися.

Як видно на відео, — кіт на ім’я Слонік застрибнув на стіл під час розмови і сунув мордочку в порожній стаканчик. Але просто так позбутися його пухнастик не зміг, і злякано впав зі столу зі стаканчиком на морді.

Інтерв’ю на цьому моменті перервалось, оскільки господар засміявся, показуючи пальцем на кота.

Варто зауважити, що відео стало дуже популярним у TikTok та Telegram.

"Котики правлять світом", "Молодець який", "Коте вони такі", "Такі новини приємно дивитися!", "Котики врятують світ!", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Реакція мережі на відео
Реакція мережі на відео

Нагадаємо, раніше у мережі прославився український котик, який прийшов на засідання Києво-Святошинського районного суду Києва.

Теги:
#Тварини #Коти #Приколи #котики тижня
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