Укр

"Гниет и разрушается": в Карпатах нашли заброшенную дачу Ющенко (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Украинцы говорят, что бывший "замок" напоминает стройку Новость обновлена 23 февраля 2022, 08:26
Украинцы говорят, что бывший "замок" напоминает стройку

Именно здесь Ющенко когда-то разводил пчел и приглашал в гости журналистов и активистов

В Карпатах, в селе Татаров Ивано-Франковской области, нашли заброшенную дачу третьего президента Украины Виктора Ющенко. Некогда шикарное строение, напоминающее замок, теперь находится в очень запущенном состоянии и порастает мхом (листайте фотогалерею ниже).

По словам львовского активиста Андрея Риштуна, вместе с другими диггерами (исследователями подземных убежищ и других подземных объектов) они отправились на вылазку в Карпаты и близ водопада Гук наткнулись на президентское имение. На этой даче Ющенко с семьей отдыхал с 2005 по 2015 годы и именно здесь президент увлекся пасекой, однако теперь это сложно представить. Риштун говорит, что территория больше напоминает стройплощадку.

"Деревянные домики, где когда-то жил Виктор Андреевич, снесли. На их месте возвели массивные конструкции из камня и бетона. Ульев тоже уже нет, но деревянная церковь еще осталась", — пишет львовянин.

Невзирая на то, что на самой даче уже много лет никто не отдыхал, здесь по-прежнему остается охрана. Впрочем, туристов она пускает на заповедную территорию, чтобы посмотреть президентские владения и насладиться природой.

"Жаль вложенных труда и денег, потому что оно сейчас гниет и разрушается. А место здесь очень красивое, тихое, уютное", — пишет Риштун.

А вот так это место выглядело каких-то 8 лет назад.

Дача Ющенко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о намерении президентской четы Зеленских купить собственный дом.

Теги:
#Ющенко #Карпаты #Виктор Ющенко #Дача
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