"Гниє і руйнується": у Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка (фото)

Саме тут Ющенко колись розводив бджіл та запрошував у гості журналістів та активістів

У Карпатах, у селі Татарів Івано-Франківської області, знайшли покинуту дачу третього президента України Віктора Ющенка. Колись шикарна будова, що нагадує замок, тепер знаходиться в дуже занедбаному стані і поростає мохом (гортайте фотогалерею нижче).

За словами львівського активіста Андрія Ріштуна, разом з іншими дігерами (дослідниками підземних об’єктів) вони вирушили на вилазку до Карпат і поблизу водоспаду Гук натрапили на президентський маєток. На цій дачі Ющенко з сім’єю відпочивав з 2005 по 2015 роки і саме тут президент захопився пасікою, проте тепер це важко уявити. Ріштун каже, що територія більше нагадує будмайданчик.

"Дерев’яні будиночки, де колись жив Віктор Андрійович, знесли. На їхньому місці звели масивні конструкції з каменю та бетону. Вуликів теж уже немає, але дерев’яна церква ще залишилася", — пише львів’янин.

Незважаючи на те, що на самій дачі вже багато років ніхто не відпочивав, тут залишається охорона. Втім, туристів вона пускає на заповідну територію, щоби подивитися президентські володіння і насолодитися природою.

"Шкода вкладених праці та грошей, тому що воно зараз гниє і руйнується. А місце тут дуже гарне, тихе, затишне", — пише Ріштун.

А ось так це місце виглядало якихось 8 років тому.

Дача Ющенка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про намір президентського подружжя Зеленських купити власний будинок.