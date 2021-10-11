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Зеленський розповів про покупку нового будинку (відео)

Автор
Олена Вєчканова
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Автор
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Необхідність жити на держдачі президент пояснює наявністю охорони Новина оновлена 11 жовтня 2021, 09:16
Необхідність жити на держдачі президент пояснює наявністю охорони

Свій старий заміський будинок Зеленський після переїзду на президентську дачу продали

Глава держави Володимир Зеленський нарешті пояснив, чому, всупереч своїм обіцянкам, проживає із сім’єю на державній дачі, за що не раз перш критикував інших політиків.

Про це стало відомо зі свіжого випуску "Світського життя", який вийшов у неділю, 10 жовтня, на "1 + 1".

Як розповів Зеленський, вся проблема полягає в чисельності та надійності його охорони, як першої особи держави.

"Їм [охороні] потрібен окремий будинок. Тобто я повинен купити сьогодні територію, яку-небудь землю, на якій буде мій будинок і будинок для охорони", — говорить політик.

Саме тому було вирішено, що переїзд на держдачу стане менш витратним і більш зручним навіть для самих бодігардів.

Також Зеленський підкреслив, що в нинішньому житлі почувається, немов у готелі. Єдина вільність, яку собі дозволив — перевіз речі зі старого заміського будинку, який сім’я була вимушена продати.

На питання Катерини Осадчої про те, де ж президент збирається жити після закінчення своєї каденції, Володимир Зеленський зізнався: вже підбирають з рідними різні варіанти для нового будинку.

При цьому в родині глави держави поки не прийшли до консенсусу: чи потрібно зводити абсолютно нове житло або ж легше купити будинок, який відремонтується під власні смаки ..

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що подібні подробиці стали відомі Каті Осадчій під час спілкування з президентом на з’їзді "Слуг народу" в Трускавці. Що ще розповів журналістці Володимир Зеленський та інші політики, читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Держдача #Президент України #Володимир Зеленський
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