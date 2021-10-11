Зеленський плакав, Арахамія "вривався": з’явилося єдине відео із закритої вечірки "слуг" в Трускавці

Стефанчук розповів Осадчій, чи збирається переїхати на держдачу після призначення на пост спікера Ради

Напередодні в інтернеті з’явилося ексклюзивне відео із закритої вечірки політсили "Слуга народу", яка пройшла в кращому п’ятизірковому готелі Трускавця на початку жовтня.

Сюжет вийшов в рамках розважальної програми "Світське життя" на телеканалі "1 + 1".

Що розповіли політики

Ведучій шоу Катерині Осадчій вдалося поспілкуватися з багатьма високопоставленими політиками, в тому числі і президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови з главою держави журналістка з’ясувала чимало пікантних подробиць про особисте життя і роботу Зеленського.

Так, наприклад, президент зізнався, що з огляду на свою зайнятість вже давно не може повноцінно стежити за новими випусками своїх колишніх колег по "Кварталу 95". Однак він чесно зізнався, що, коли вдається, то обов’язково дивиться шоу, а після відписує друзям про те, що сподобалося, а що не зайшло.

Володимир Зеленський

Поцікавилася Осадча у Володимира Зеленського і гучним питанням про проживання на державній дачі. Глава держави пояснив, що подібна ситуація пов’язана з тим, що президентській охороні потрібен окремий будинок, тому йому було легше погодитися на переїзд в уже наявне місце, ніж підшукувати і облаштовувати нове.

Власний будинок Зеленський, до слова, вже продав, однак разом із сім’єю активно підшуковують собі варіант на заміну, щоб переїхати в нього відразу після закінчення президентського терміну.

Також президент розповів, куди вступатиме його старша дочка, яка в наступному році закінчує навчання в школі.

"Тільки тут, а не за кордоном, адже я президент України, — підкреслив Володимир Зеленський. — Збирається на міжнародні відносини, наскільки мені відомо".

Говорячи про дітей, політик також згадав, що вони іноді вмовляють його більше не балотуватися в президенти. Втім, незважаючи на любов до своїх нащадків Зеленський зізнається, що подібне рішення буде залежати від того, як будуть виконані дані ним раніше обіцянки.

Вдалося Осадчої поспілкуватися і з іншими політиками. Вперше після замаху повноцінне інтерв’ю дав помічник президента Сергій Шефір, розповівши про своє самопочуття і деталі події інциденту. До слова, саме на вечірці в Трускавці з’ясувалося, що вони з Зеленським дружать вже 26 років.

Також журналістка поговорила з новоспеченим спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Руслан Стефанчук

Той, до речі, запевнив, що переїжджати на держдачу (за прикладом президента) не збирається, адже його влаштовує той район столиці, де він проживає зараз.

Чим займалися "Слуги" в Трускавці

Те, що "Слуги" відпочивали в Трускавці з розмахом, відомо від самого початку організації з’їзду партії. Однак відео тільки підтвердило будь-які інсайди та проілюструвало захід краще випадкових фото.

Політикам пропонувалися кращі алкогольні і безалкогольні напої, елітні закуски (в тому числі десерти), для них навіть виступали вокалісти під живу музику (в супроводі скрипки, наприклад).

Закуски для депутатів

Також пройшло вручення жартівливих партійних "Оскарів", на врученні якого більшість присутніх відмінно повеселилися. У кадр навіть потрапили сльози Володимира Зеленського, які той витирав, сміючись.

Нагорода Миколі Тищенку

Селфі з президентом

Завершенням з’їзду, як уже повідомлялося, стала грандіозна дискотека під ексклюзивний DJ-сет від голови фракції "Слуг" Давида Арахамія. З ним Катя Осадча також поспілкувалася вже після фіналу вечірки. Депутат розповів, що на його виступі танцювали абсолютно все колеги, адже він максимально врахував всі можливі музичні уподобання інших політиків.

Шоу для "Слуг"

Запальні танці Мар’яни Безуглої

Також Арахамія зізнався, що ненавидить класичні туфлі, тому найчастіше з’являється на публіці, навіть у Верховній Раді, в звичайних кросівках.

"Президент вже звик, що я хіпстер", — пожартував політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" ділився своїм репортажем зі з’їзду "Слуг" в Трускавці.