Зеленский плакал, Арахамия "врывался": появилось единственное видео с закрытой вечеринки "слуг" в Трускавце

Стефанчук рассказал Осадчей, собирается ли переехать на госдачу после назначения на пост спикера Рады

В интернете появилось единственное видео с закрытой вечеринки политсилы "Слуга народа", которая прошла в лучшем пятизвездочном отеле Трускавца в начале октября.

Сюжет вышел в рамках развлекательной программы "Світське життя" на телеканале "1+1".

Что рассказали политики

Ведущей шоу Катерине Осадчей удалось пообщаться со многими высокопоставленными политиками, в том числе и президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора с главой государства журналистка выяснила немало пикантных подробностей о личной жизни и работе Зеленского.

Так, к примеру, президент признался, что ввиду своей занятости уже давно не может полноценно следить за новыми выпусками своих бывших коллег по "Кварталу 95". Однако он честно признался, что если случай предоставляется, то обязательно смотрит шоу, а после отписывает друзьям о том, что понравилось, а что не зашло.

Владимир Зеленский

Поинтересовалась Осадчая у Владимира Зеленского и нашумевшим вопросом о проживании на государственной даче. Глава государства объяснил, что подобная ситуация связана с тем, что президентской охране требуется отдельный дом, поэтому ему было легче согласиться на переезд в уже имеющееся место, нежели подыскивать и обустраивать новое.

Личный дом Зеленский, к слову, уже продал, однако вместе с семьей активно подыскивают себе вариант на замену, дабы переехать в него сразу после окончания президентского срока.

Также президент рассказал, куда будет поступать его старшая дочь, которая в следующем году заканчивает обучение в школе.

"Только тут, а не за границей, ведь я президент Украины, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Собирается на международные отношения, насколько мне известно".

Говоря о детях, политик также упомянул, что они иногда уговаривают его больше не баллотироваться в президенты. Впрочем, несмотря на любовь к своим отпрыскам Зеленский признается, что подобное решение будет зависеть от того, как будут выполнены данные им ранее обещания.

Удалось Осадчей пообщаться и с другими политиками. Впервые после покушения полноценное интервью дал помощник президента Сергей Шефир, рассказав о своем самочувствии и деталях произошедшего инцидента. К слову, именно на вечеринке в Трускавце выяснилось, что они с Зеленским дружат уже 26 лет.

Также журналистка поговорила с новоиспеченным спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Руслан Стефанчук

Тот, к слову, заверил, что переезжать на госдачу (по примеру президента) не собирается, ведь его устраивает тот район столицы, где он проживает сейчас.

Чем занимались "Слуги" в Трускавце

То, что "слуги" отдыхали в Трускавце с размахом, известно с самого начала организации съезда партии. Однако видео только подтвердило любые инсайды и проиллюстрировало мероприятие лучше любых случайных фото.

Политикам предоставлялись лучшие алкогольные и безалкогольные напитки, элитные закуски (в том числе десерты), для них даже выступали вокалисты под живую музыку (в сопровождении скрипки, к примеру).

Закуски для депутатов

Также прошло вручение шуточных партийных "Оскаров", на вручении которого большинство присутствующих отлично повеселились. В кадр даже попали слезы Владимира Зеленского, которые тот утирал, покатываясь со смеху.

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Селфи с президентом

Завершением съезда, как уже сообщалось, стала грандиозная дискотека под эксклюзивный DJ-сет от председателя фракции "Слуг" Давида Арахамии. С ним Катя Осадчая также пообщалась уже после финала вечеринки. Депутат рассказал, что на его выступлении танцевали абсолютно все коллеги, ведь он максимально учел все возможные музыкальные предпочтения других политиков.

Шоу для "Слуг"

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Также Арахамия признался, что ненавидит классические туфли, поэтому чаще всего появляется на публике, даже в Верховной Раде, в обычных кроссовках.

"Президент уже привык, что я хипстер", — пошутил политик.

Напомним, ранее "Телеграф" делился своим репортажем со съезда "слуг" в Трускавце.