Зеленский рассказал о покупке нового дома (видео)
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Свой старый загородный дом Зеленские после переезда на президентскую дачу продали
Глава государства Владимир Зеленский наконец-то объяснил, почему, вопреки своим обещаниям, проживает с семьей на государственной даче, за что не раз прежде критиковал других политиков.
Об этом стало известно из свежего выпуска "Світського життя", который вышел в воскресенье, 10 октября, на "1+1".
Как рассказал Зеленский, вся проблема состоит в численности и надежности его охраны, как первого лица государства.
"Им [охране] нужен отдельный дом. То есть я должен купить сегодня территорию, какую-нибудь землю, на которой будет мой дом и дом для охраны", — говорит политик.
Именно поэтому было решено, что переезд на госдачу станет менее затратным и более удобным даже для самих бодигардов.
Также Зеленский подчеркнул, что в нынешнем жилье чувствует себя, будто в отеле. Единственная вольность, которую себе позволил — перевез вещи из старого загородного дома, который семья была вынуждена продать.
На вопрос Катерины Осадчей о том, где же президент собирается жить после окончания своей каденции, Владимир Зеленский признался: уже подбирают с родными различные варианты для нового дома.
При этом в семье главы государства пока не пришли к консенсусу: нужно ли возводить абсолютно новое жилье или же легче купить дом, который отремонтируется под собственные вкусы..
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что подобные подробности стали известны Кате Осадчей во время общения с президентом на съезде "Слуг народа" в Трускавце. Что еще рассказал журналистке Владимир Зеленский и другие политики, читайте в нашем материале.
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