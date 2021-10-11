Зеленский рассказал о покупке нового дома (видео)

Свой старый загородный дом Зеленские после переезда на президентскую дачу продали

Глава государства Владимир Зеленский наконец-то объяснил, почему, вопреки своим обещаниям, проживает с семьей на государственной даче, за что не раз прежде критиковал других политиков.

Об этом стало известно из свежего выпуска "Світського життя", который вышел в воскресенье, 10 октября, на "1+1".

Как рассказал Зеленский, вся проблема состоит в численности и надежности его охраны, как первого лица государства.

"Им [охране] нужен отдельный дом. То есть я должен купить сегодня территорию, какую-нибудь землю, на которой будет мой дом и дом для охраны", — говорит политик.

Именно поэтому было решено, что переезд на госдачу станет менее затратным и более удобным даже для самих бодигардов.

Также Зеленский подчеркнул, что в нынешнем жилье чувствует себя, будто в отеле. Единственная вольность, которую себе позволил — перевез вещи из старого загородного дома, который семья была вынуждена продать.

На вопрос Катерины Осадчей о том, где же президент собирается жить после окончания своей каденции, Владимир Зеленский признался: уже подбирают с родными различные варианты для нового дома.

При этом в семье главы государства пока не пришли к консенсусу: нужно ли возводить абсолютно новое жилье или же легче купить дом, который отремонтируется под собственные вкусы..

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что подобные подробности стали известны Кате Осадчей во время общения с президентом на съезде "Слуг народа" в Трускавце. Что еще рассказал журналистке Владимир Зеленский и другие политики, читайте в нашем материале.