Укр

Произойдет ключевое событие: нумеролог назвал дату победы Украины в войне с россией

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Нумеролог сделал прогноз об окончании войны Новость обновлена 28 марта 2022, 13:53
Нумеролог сделал прогноз об окончании войны

В конце апреля украинцев ждет поворотный момент в войне с россией, считает нумеролог

Чуть меньше чем через месяц — 24 апреля произойдет событие, которое приведет Украину к победе в войне с Россией. Полностью стрелять к тому времени не перестанут, но Украина после этого события "получит хороший результат".

Такой прогноз сделал нумеролог Владислав Грицай, пишет "Сегодня".

"Я считаю, что ключевое событие получим в 20-х числах апреля – 24 апреля. Нужно понимать – есть много этапов. Этап окончания войны и этап окончания военных действий не всегда может обозначать одно и то же. Но по-прежнему, я считаю, что 24 апреля (плюс-минус) мы получим хороший для нас результат", – сказал Грицай.

По его словам, украинцы 24 апреля "почувствуют победы физически".

"Поэтому я говорю, что в этой точке мы переходим в новый этап. Это либо победа, либо на 100% понятно, что какие-то дополнительные моменты нужно сделать, какие-то дополнительные договоренности, что уже победа есть. 24 апреля мы уже почувствуем это физически", – отметил нумеролог.

Грицай считает, что в 20-х числах апреля произойдет какая-то "ключевая битва", но что конкретно это будет, пока не ясно.

"Но то, что там будет перелом – 100%. И мы уже будем понимать, что это все", – добавил Грицай. При этом, предупреждает он, "ловить бурятов по лесам" придется еще какое-то время после победы.

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#Россия #Война #Астролог
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