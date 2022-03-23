Война с россией: Астролог назвала самые опасные для Украины месяцы
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По ее прогнозу начало Третьей мировой войны маловероятно.
Украинская мольфарка и победительница проекта "Битва экстрасенсов" Елена Стеценко уверена, что уже в мае украинцы будут отмечать победу над путинскими войсками, украинские политики отмечают, что к лету российские войска уже покинут территорию Украины, а вот астролог Арина Артуровна считает, что май для Украины будет самым жестоким и взрывоопасным временем.
Об этом говорится в прогнозе Арины Артуровны.
Астролог отмечает, что во второй половине марта и в мае на территории Украины вероятен максимум военных действий, которые будут держать в напряжении и в большом несколько украинских городов. Также Арина Артуровна отмечает, что возможность начала Третьей мировой войны маловероятно.
Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.
Также свой прогноз составил и астролог Влад Росс. Он назвал дату возможной смерти путина и предупредил о возможной провокации рф в отношении Украины.
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