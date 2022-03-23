Укр

Война с россией: Астролог назвала самые опасные для Украины месяцы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Астролог прогнозирует россию впереди ждет полный крах Новость обновлена 23 марта 2022, 12:04
Астролог прогнозирует россию впереди ждет полный крах

По ее прогнозу начало Третьей мировой войны маловероятно.

Украинская мольфарка и победительница проекта "Битва экстрасенсов" Елена Стеценко уверена, что уже в мае украинцы будут отмечать победу над путинскими войсками, украинские политики отмечают, что к лету российские войска уже покинут территорию Украины, а вот астролог Арина Артуровна считает, что май для Украины будет самым жестоким и взрывоопасным временем.

Об этом говорится в прогнозе Арины Артуровны.

Астролог отмечает, что во второй половине марта и в мае на территории Украины вероятен максимум военных действий, которые будут держать в напряжении и в большом несколько украинских городов. Также Арина Артуровна отмечает, что возможность начала Третьей мировой войны маловероятно.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

Также свой прогноз составил и астролог Влад Росс. Он назвал дату возможной смерти путина и предупредил о возможной провокации рф в отношении Украины.

Теги:
#Украина #Война #Астролог #Астрологический прогноз
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