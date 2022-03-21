Укр

Мольфарка рассказала, когда украинцы выгонят оккупанта со своей земли

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мольфарка рассказала, когда украинцы выгонят оккупанта со своей земли Новость обновлена 21 марта 2022, 13:41

Знахарка уверена война закончится победой Украины.

Знать когда закончится война вот уже третью неделю мечтает каждый украинец. Украинские политики отмечают, что к лету российские войска уже покинут территорию Украины, и это же подтверждает украинская мольфарка, знахарка, целительница и победительница проекта "Битва экстрасенсов" Елена Стеценко. Она уверена уже в мае мы будем отмечать победу.

Свой прогноз знахарка озвучила в комментарии для "Телеграфа".

"Если смотреть на календаре и считать с 24 февраля, то эти 48 суток тяжелой ночью закончатся 13-14 апреля. То есть нападения орды будут до середины апреля, а потом мы погоним их до их границ еще 45 суток. Следовательно, ждем полного окончания военных действий 30-31 мая", — отметила Стеценко.

Отметим, что Елена Стеценко проживает недалеко от Киева, и несмотря на достаточно опасную ситуацию возле столицы, она остается дома. Без дела не сидит, и всячески помогает переселенцам и военным.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

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