Мольфарка назвала дату окончания войны в Украине

Украинская мольфарка обещает, что в середине апреля наши защитники начнут активное контрнаступление

Украинцы могут ожидать завершения острой фазы войны уже в середине апреля, а в конце мая возможна полная победа украинских защитников над захватчиком-россией. Об этом говорится в прогнозе мольфарки, знахарки, целительницы и победительницы проекта "Битва экстрасенсов" Елены Стеценко, который она озвучила для "Телеграфа".

Стеценко заверила, что война скоро закончится, а Украина победит.

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"По раскладу карт, с начала войны будет 48 суток глухой тяжелой ночи. Потом будет светлое утро с чистой водой 45 суток. То есть мы еще 45 суток будем очищать землю от орды", — рассказала мольфарка.

Определенное улучшение ситуации, по словам целительницы, можно ожидать где-то в середине апреля.

"Если смотреть на календаре и считать с 24 февраля, то эти 48 суток тяжелой ночью закончатся 13-14 апреля. То есть нападения орды будут до середины апреля, а потом мы погоним их до их границ еще 45 суток. Следовательно, ждем полного окончания военных действий 30-31 мая", — отметила Стеценко.

Мольфарка добавила, что остается дома, недалеко от Киева. Помогает переселенцам и военным.

"Я украинка и горжусь этим. Мне нечего искать и ждать в "польщах", "чехиях" или где-то в другом месте. Это моя Украина, моя родина и мне нечего бояться на своей родной земле, потому что она сама меня защищает. Мы знаем, мы верим в то, что Украина победит!Просто нужно помочь и приблизить эту победу — верой, словом, делом, оружием!" – подытожила Елена Стеценко.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.