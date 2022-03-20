Мольфарка назвала дату закінчення війни в Україні

Українська мольфарка обіцяє, що в середині квітня наші захисники почнуть активний контрнаступ

Українці можуть чекати на завершення гострої фази війни вже в середині квітня, а наприкінці травня можлива повна перемога українських захисників над загарбником-росією. Про це йдеться у прогнозі мольфарки, знахарки, цілительки та переможниці проєкту "Битва екстрасенсів" Олени Стеценко, який вона озвучила для "Телеграфу".

Стеценко запевнила, що війна скоро закінчиться, а Україна переможе.

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"За розкладом карт, від початку війни буде 48 діб глухої важкої ночі. Потім буде світлий ранок з чистою водою 45 діб. Тобто ми ще 45 діб будемо очищувати землю від орди", — розповіла мольфарка.

На певне поліпшення ситуації, за словами цілительки, можна чекати десь в середині квітня.

"Якщо дивитися на календарі і рахувати з 24 лютого, то ці 48 діб важкої ночі закінчаться 13-14 квітня. Тобто напади орди будуть до середини квітня, а потім ми погонимо їх до їхніх границь ще 45 діб. Отже, чекаємо повного закінчення військових дій 30-31 травня", — зазначила Стеценко.

Мольфарка додала, що залишається вдома, неподалік від Києва. Допомагає переселенцям і українським військовим.

"Я українка і пишаюсь цим. Мені немає чого шукати і чекати у "польщах", "чехіях" чи деінде. Це моя Україна, моя батьківщина і мені немає чого боятися на своїй рідній землі, бо вона сама мене захищає. Ми знаємо, ми віримо в те, що Україна переможе! Просто треба допомогти і наблизити цю перемогу — вірою, словом, ділом, зброєю!" – підсумувала Олена Стеценко.

Раніше "Телеграф" писав, що свій прогноз стосовно подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підступно розпочала рф, може піти на спад.