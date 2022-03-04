Арестович розповів, коли закінчиться війна

Чиновник висловився про психологію під час війни.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович у п’ятницю, 4 березня, на 9-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав українців відмовлятися від поразницьких настроїв, а також відповів на питання, коли завершиться війна.

Відповідне відео Олексій опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Арестович заявив, що українці мають усього два вибори сьогодні — "козацький драйв", або скиглення про "голих, босих та нещасних".

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"Якщо ми матимемо поразницький настрій, то ми програємо. Давайте вилазити з настрою "все пропало" до настрою "ми їх весело мочимо"", — заявив Арестович.

Крім того, Олексій зазначив, що ЗСУ зараз діють на оцінку "вище за усілякі похвали".

Також у коментарях під відео один із користувачів Facebook запитав у Олексія: "Як думаєте, до літа впораємося?" На це чиновник відповів: "Так".

Олексій Арестович відповів на питання про закінчення війни з Росією

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів Європи. 4 березня мешканці луганського селища вийшли на мітинг проти "руського миру". Крім того, в п’ятницю Росія втратила черговий бойовий літак.