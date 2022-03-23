Когда Украина победит в войне и есть ли угроза Третьей мировой: прогноз астролога

По словам астролога, после победы в войне Украину ждет немало успешных событий

К сентябрю российские военные могут полностью покинуть Украину после нашей победы в войне, а россию впереди ждет полный крах и покушение на ее кровавого лидера – путина. Как сообщает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе астролога Арины Артуровны.

По словам астролога, начало Третьей мировой войны маловероятно. Тогда как Арина Артуровна прогнозирует, что вторая половина марта и май – самое жестокое и взрывоопасное время. Поэтому на территории Украины, на которую вероломно напала рф, вероятен максимум военных действий. Астролог отмечает, что в большом напряжении окажутся несколько городов.

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Полное освобождение Украины от российских войск, по словам астролога, можно ожидать в августе-сентябре.

"В это время Украина победит, — подчеркнула Арина Артуровна. — Украина вступит в Евросоюз и НАТО. Возможно, не сразу после войны. Но это точно случится. Самый важный год в истории Украины – 2025. В целом, Украину ждёт немало успеха".

Тогда как россию, говорится в прогнозе, ожидает ужасная судьба. Весной – дефолт, а сочетание внешних и внутренних бедствий приведет к краху суверенности государства. Астролог добавила, что напряжение и проблемы будут сохранятся до 2024 года, а восстановление россии займет 29 лет.

"То, что происходит сейчас – это просто "цветочки". Всё самое худшее – впереди. Нищета, безработица, постоянная нехватка сырья и падение рубля… Уже в мае россию ждут большие народные волнения. Но это – не самое худшее в личной истории путина", — рассказала астролог.

Так, отмечается, что в россии будут попытки свержения власти. По словам астролога, там уже сейчас плетут клубок интриг и предательства.

Арина Артуровна отметила, что в любом случае россия распадётся и произойдёт раздел территории. По словам астролога, на месте рф возникнут какие-то новые государства, уже никогда не будет той россии, которую мы знали раньше.

Также астролог призвала Зеленского быть очень аккуратным вплоть до лета, особенно опасным периодом для жизни украинского президента называется май.

При этом астролог подчеркнула, что импичмента действующего гаранта или же "замены" власти в Украине не будет. Более того, по ее прогнозу, Зеленский может баллотироваться на второй срок.

До 2024 года, утверждает астролог, путин сам покинет свой пост или же будет жёстко свергнут. Кроме того, по ее прогнозу, год спустя, в 2025-ом, вероятен ряд покушений на путина, одно из которых может стать успешным и привести к смерти кровавого российского диктатора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская мольфарка Елена Стеценко сделала обнадеживающий прогноз касательно событий в Украине и назвала вероятную дату победы нашей страны.