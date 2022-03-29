Укр

Мольфарка предсказала, что ждет россию после проигрыша войны

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Магдалена Мочиовски
Магдалена Мочиовски

Мочиовски отметила, что россия как страна никуда не исчезнет, однако некоторые республики могут от нее отсоединиться

Когда Россия проиграет войну с Украиной, которую она ведет уже 34-й день, ее ждет потеря территорий. Так, знаменитая карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски заявила, что россию ждут глобальные изменения не только в укладе жизни, но и в географии.

Об этом она рассказала в эфире Апостроф TV.

По ее словам, поскольку россия имеет огромные размеры, то в глобальном масштабе очень трудно предсказать, будет ли распад страны на республики, однако некоторую информацию все же можно получить.

Так, Мочиовски отметила, что россия как страна никуда не исчезнет, однако некоторые республики вполне могут от нее отсоединиться.

"Даже если от нее отсоединятся некоторые республики, она сама по себе никуда не исчезнет. Такого не предсказываю. Но то, что будут серьезные изменения на географической и политической арене мира, предсказываю, и это будет видно после того, как закончится эта война", — сказала мольфарка.

Как сообщал "Телеграф", ранее нумеролог Владислав Грицай предсказал, когда в Украине закончится война.

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#Украина #Россия #Астролог
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