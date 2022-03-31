Известный астролог расказала, когда в Украине закончится война

Астролог Анжела Перл считает, что Украина победит в войне уже в ближайший месяц

Известный астролог Анжела Перл прогнозирует усиление боевых действий в Украине в первой половине апреля, однако уже во второй половине месяца война, по ее словам, закончится.

Об этом пишет "Апостроф".

Астролог отметила, что не может назвать точную дату, но в апреле на небе будет соединение, которое отвечает за мир: Юпитер и Нептун.

"Каждый раз, когда они соединяются – заканчивается война. Так было в 1919 году, в 1945 и вот сейчас тоже мы ждем, само соединение наступает 12 апреля. В апреле уже будет понятно, что все, что война не может продолжаться и что победа будет за Украиной. Мы победим – это на всех гороскопах и картах видно", — отмечает астролог.

При этом Перл отметила, что в первую неделю апреля страну ждет соединение Сатурна и Марса и возможна эскалация и вспышка боевых действий. Дело в том, что Сатурн, который является планетой лишений и тяжелых событий, идет по Луне в гороскопе Украины и еще три раза проходит там до конца года.

"Это не значит, что война будет идти так долго, возможны какие-то локальные моменты. Апрель будет для нашей страны переломный. Однако уже в середине марта стало известно, что захват Украины невозможен, а русская армия проиграет", — делится астролог.

Однако, по мнению Перл, локальные вспышки каких-то конфликтов могут продолжаться и дальше. Их возможными датами она называет июнь, август и конец октября.

Также астролог прокомментировала вероятность ядерного удара. Она убеждена, что его не будет, так как за это отвечает Плутон, а он скоро остановится и будет в ретроградном движении. Могут быть только запугивания.

16 мая ожидается лунное затмение в гороскопе Украины в точке достижений, целей и репутации, которое может показывать победу над агрессором.

"Репутация у Украины сейчас: весь мир аплодирует и восторгается. Так собраться и противостоять врагу – это останется в учебниках", — говорит астролог, добавляя, что ближайшие пару месяцев будут сложные, но все уже идет к завершению.

Как сообщал "Телеграф", ранее экстрасенс и астролог Сергей Кобзарь также предсказал победу Украины в войне уже в апреле.