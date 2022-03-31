Відомий астролог розповіла, коли в Україні закінчиться війна

Астролог Анжела Перл вважає, що Україна переможе у війні вже найближчого місяця

Відомий астролог Анжела Перл прогнозує посилення бойових дій в Україні у першій половині квітня, проте вже у другій половині місяця війна, за її словами, закінчиться.

Про це пише "Апостроф".

Астролог зазначила, що не може назвати точну дату, але у квітні на небі буде з’єднання, яке відповідає за мир: Юпітер та Нептун.

"Щоразу, коли вони з’єднуються — закінчується війна. Так було в 1919 році, в 1945 і ось зараз теж ми чекаємо, саме з’єднання настає 12 квітня. У квітні вже буде зрозуміло, що все, що війна не може продовжуватися і що перемога буде за Україною. Ми переможемо — це на всіх гороскопах та картах видно", — зазначає астролог.

При цьому Перл зазначила, що в перший тиждень квітня на країну чекає з’єднання Сатурна і Марса і можлива ескалація та спалах бойових дій. Річ у тому, що Сатурн, який є планетою поневірянь та важких подій, йде Місяцем у гороскопі України і ще три рази проходить там до кінця року.

"Це не означає, що війна йтиме так довго, можливі якісь локальні моменти. Квітень буде для нашої країни переломний. Проте вже в середині березня стало відомо, що захоплення України неможливе, а російська армія програє", — ділиться астролог.

Проте, на думку Перл, локальні спалахи якихось конфліктів можуть продовжуватись і надалі. Їх можливими датами вона називає червень, серпень та кінець жовтня.

Також астролог прокоментувала ймовірність ядерного удару. Вона переконана, що його не буде, бо за це відповідає Плутон, а він скоро зупиниться і буде у ретроградному русі. Можуть бути лише залякування.

16 травня очікується місячне затемнення у гороскопі України у точці досягнень, цілей та репутації, яке може показувати перемогу над агресором.

"Репутація в України зараз: весь світ аплодує і захоплюється. Так зібратися і протистояти ворогові — це залишиться в підручниках", — каже астролог, додаючи, що найближчі кілька місяців будуть складні, але вже йде до завершення.

Як повідомляв "Телеграф", раніше екстрасенс та астролог Сергій Кобзар також передбачив перемогу України у війні вже у квітні.