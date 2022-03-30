Залишилося недовго: астролог розповів, коли Україна переможе у війні

Астролог прогнозує, що Україна вийде з гарячої фази війни у найближчий місяць

Україна дуже скоро переможе у війні, яку росія веде проти нас уже 35-й день, і відбудує свої міста за рахунок ворожої держави.

Про це розповів екстрасенс та астролог Сергій Кобзар в ефірі програми "Зоряний шлях".

Астролог стверджує, що ще на початку березня стало зрозумілим, що Україна вже перемогла.

"Ми вже виграли, просто потрібно це зафіксувати. У розкладі випадає так, що буде кілька угод. Перша — дуже скоро, у квітні-травні. Друга — ближче до середини або кінця літа. Але вийдемо з гарячої фази ми в найближчий місяць . Коли всі виїжджали, я казав, що на травень ми вже маємо смажити шашлики", – сказав екстрасенс, зробивши розклад на картах Таро.

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Астролог також розповів про долю Донбасу та Криму, які вже 8 років окуповані росією. Так, за його словами, Донецьку та Луганську області ЗСУ можуть відбити швидко, а ось Крим, на його думку, залишиться нейтральною теритроєю.

"Після цієї війни буде період відновлення — причому за рахунок сторони, що програла. Вони дадуть гроші, а відбудовуватимемо півтора-два роки, максимум — три", — говорить Кобзар.

Він також передбачив для України період стрімкого розвитку.

"Економіку відбудуємо. Безумовно, шкода наших безневинних людей, постраждалих, убитих. Їх не повернеш. Але ми все одно маємо йти вперед", – каже астролог.

Як повідомляв "Телеграф", раніше знаменита карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські передбачила, що чекає на росію після програшу у війні.