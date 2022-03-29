Мольфарка передбачила, що чекає на росію після програшу війни

Мочіовскі зазначила, що росія як країна нікуди не зникне, проте деякі республіки можуть від неї від’єднатися

Коли Росія програє війну з Україною, яку вона веде вже 34-й день, на неї чекає втрата територій. Так, знаменита карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські заявила, що на росію чекають глобальні зміни не тільки в укладі життя, а й у географії.

Про це вона розповіла в ефірі Апостроф TV.

За її словами, оскільки росія має величезні розміри, то в глобальному масштабі дуже важко передбачити, чи буде розпад країни на республіки, проте деяку інформацію все ж таки можна отримати.

Так, Мочіовскі зазначила, що росія як країна нікуди не зникне, проте деякі республіки можуть від неї від’єднатися.

"Навіть якщо від неї від’єднаються деякі республіки, вона сама по собі нікуди не зникне. Такого не передбачаю. Але те, що будуть серйозні зміни на географічній та політичній арені світу, передбачаю, і це буде видно після того, як закінчиться ця війна", — сказала мольфарка.

Як повідомляв "Телеграф", раніше нумеролог Владислав Грицай передбачив коли в Україні закінчиться війна.