Русский военный корабль пошел на... кремль: по сети гуляет видео мечта украинцев
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В сети задали правильное направление оккупантам
В сети быстро набирает популярность видео, на котором исполняется мечта всех украинцев. На нем всеми известный русский военный корабль направляется прямо в центр москвы — кремль. Как говорится, — корабль отправился по уже известному направлению.
Видео с разрушением кремля поделился украинский телеведущий Юрий Горбунов в Инстаграме.
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"Русский корабль пришел по месту назначения и осуществил мечту миллионов украинцев!", — написал в посте телеведущий.
Украинцы оставляют восторженные комментарии под, к сожалению, смонтированным видео, которое можно смотреть часами.
Известно, что видео создал продюсер перспективных разработок на "1+1" Владимир Москалец. Теперь кадры разрушений кремля можно увидеть с любого уголка планеты.
Ранее "Телеграф" сообщал, что из плена вернулся автор фразы "русский военный корабль, иди на ***". Легендарного пограничника наградили отличием "За заслуги перед Черкащиной".
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