Русский военный корабль пошел на... кремль: по сети гуляет видео мечта украинцев

В сети задали правильное направление оккупантам

В сети быстро набирает популярность видео, на котором исполняется мечта всех украинцев. На нем всеми известный русский военный корабль направляется прямо в центр москвы — кремль. Как говорится, — корабль отправился по уже известному направлению.

Видео с разрушением кремля поделился украинский телеведущий Юрий Горбунов в Инстаграме.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Русский корабль пришел по месту назначения и осуществил мечту миллионов украинцев!", — написал в посте телеведущий.

Украинцы оставляют восторженные комментарии под, к сожалению, смонтированным видео, которое можно смотреть часами.

Известно, что видео создал продюсер перспективных разработок на "1+1" Владимир Москалец. Теперь кадры разрушений кремля можно увидеть с любого уголка планеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из плена вернулся автор фразы "русский военный корабль, иди на ***". Легендарного пограничника наградили отличием "За заслуги перед Черкащиной".