От рака скончалась звезда фильма "Чародеи" Александра Яковлева

Последние годы жизни артистка боролась со страшным недугом.

В пятницу, 1 апреля, не стало популярной советской и российской актрисы театра и актрисы Александры Яковлевой. Звезда фильма "Чародеи" скончалась от рака молочной железы, с которым боролась много лет. Ей было всего 64 года.

Печальную новость сообщил на своей странице в Facebook режиссер Николай Лебедев.

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"Сашенька!.. Прекрасная!.. Неповторимая!.. Как же так? Почему?.. Светлая тебе память и спасибо за все" — написал Лебедев.

Александра Евгениевна долго боролась с опасным недугом, перенесла немало химиотерапий. Ее родственники очень опекали ее и делали все возможное для ее выздоровления. Сама Яковлева была уверена, что рак груди последней стадии понемногу отступает, однако она ошиблась.

Александра Яковлева: биография

Александра Яковлева (настоящая фамилия — Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Ее дебютом в кино стала роль стюардессы Тамары в фильме Александра Митты "Экипаж" (1979). Звездной работой в фильмографии Яковлевой стала роль Аленушки из романтической новогодней ленты "Чародеи". Всего актриса сыграла более чем в 30 картинах.

В 1993 году Александра покинула сферу кинематографа, однако в 2016 году артистка вернулась в профессию и начала играть в театре. За это время актриса исполнила немало ролей, работая в Малом театре комедии им. Анны Самохиной. Также в 2016-м году Яковлева вернулась к своей "главной роли" — Тамары в ремейке "Экипажа".

После ухода из кино, была заместителем мэра Калининграда по вопросам культуры и туризма, и даже баллотировалась на пост мэра, однако проиграла. После неудачи переехала в Санкт-Петербург, где поступила в Политехнический университет на факультет "Государственное и муниципальное управление".

Александра Яковлева была замужем несколько раз: первый — с однокурсником Валерием Кухарешиным. В браке у них родилось двое детей — дочь Елизавета и сын Кондратий. Также у Яковлевой были отношения с эстонским спортсменом Калью Аасмяэ, однако их брак распался, ведь мужчина решил вернуться на свою родину. Они пытались жить на две страны, но у них не получилось. Отметим, что период расставания с Калью у Яковлевой был роман с журналистом Александром Невзоровым.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти 33-летнего украинского актера Павла Ли. Известно, что Ли был в рядах ВСУ, и погиб под обстрелами в Ирпене, где произошли ожесточенные бои с российскими оккупантами.